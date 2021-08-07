Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak için nöbeti sürdürüyor
|07 Ağustos 2021 14:26
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Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 705'inci gününde devam ediyor.
Anne Aynur Panay, oğlu Emrah için eylem yaptığını söyledi.
"HDP, PKK oğlumu kandırıp dağa götürdü. HDP'den oğlumu istiyorum." diyen Panay, oğlundan bugüne kadar hiç haber alamadığını belirtti.
Panay, "Bu acıyı 10 yıldır çekiyorum. Oğluma, kokusuna hasretim. Mücadelemize devam edeceğim. Çocuğumu almadan buradan gitmiyorum." dedi.
Oğluna seslenen Panay, "Sesimi duyuyorsan gel Emrah. Seni burada bekliyorum. Gel, devletimize teslim ol." ifadelerini kullandı.
Kız kardeşi Aysel için eylem yapan Savaş Turan da 7 yıldır kardeşinden ayrı olduklarını belirtti.
"HDP kardeşimi götürdü, kardeşimi onlardan istiyorum. Allah hakkımızı bırakmasın. Çok acı çekiyoruz." ifadelerini kullanan Turan, her gün kardeşini özlemle beklediklerini aktardı.
Turan, eylemlerini kararlılıkla sürdürdüklerini dile getirerek, "Bu mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz. Kararlıyız, kardeşimi almadan buradan gitmeyiz." diye konuştu.
Eylem yapan çok sayıda ailenin evladına kavuştuğunu belirten Turan, kendilerinin de bu mutluluğu yaşamak istediğini belirtti.
Turan kardeşine güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunarak, "Seni dört gözle bekliyoruz. Beni duyuyor, görüyorsan dön artık. Gel devletimize sığın." diye konuştu.
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