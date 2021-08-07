Kuyumcuda soygun yapan hırsızlara sahte altın şoku
|07 Ağustos 2021 14:45
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Antalya'da başlarında kapüşon ve kask bulunan silahlı 2 şüphelinin, çaldıkları altınların imitasyon olduğu anlaşıldı.
Kuyumcu Sadık Ekin, AA muhabirine, olayı anlatırken, iş yerinin arkasındaki kısımda namazını yeni bitirdiğini, kapıyı açarken soyguncuların içeriye girdiğini söyledi.
Ekin, "Çanta ellerinde, üstlerinde hırka gibi bir şey vardı. Silah da onun altındaydı. Bizi rehin almaya çalıştılar. İçerideki imitasyon bilezikleri aldılar. Gerçek olanları alamadılar. İçeriye girdiklerinde 'Eller havaya bu bir soygundur.' dediler. İlk başta arkadaşlar şaka yapıyorlar sandım. İçeriye girip çıkmaları iki dakika sürmedi." diye konuştu.
Soyguncuların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kepez ilçesi Barış Mahallesi Barış Manço Bulvarı'ndaki kuyumcu dükkanına gelen iki kişi, silah zoruyla imitasyon altınların yanı sıra bir miktar para da alıp kaçmışlardı.
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