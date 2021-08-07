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Üsküdar'da sokaktaki kediyi öldüren şüpheli yakalandı
Üsküdar'da, sokaktaki bir kediyi işkence ederek öldürdüğü anın görüntüleri sosyal medyaya yansıyan kişi yakalandı.
|07 Ağustos 2021 14:50
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Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, kediyi öldürdüğü belirlenen Cihan G.'nin (22), Üsküdar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Üsküdar Selami Ali Mahallesi, Anıt Sokak'ta bir kişinin kediyi işkence yaparak öldürdüğü görüntüleri sosyal medyaya yansımış, Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatılmıştı.
Mahalle sakinleri kediyi öldüren kişinin yakalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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