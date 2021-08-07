1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Üsküdar'da sokaktaki kediyi öldüren şüpheli yakalandı

Üsküdar'da, sokaktaki bir kediyi işkence ederek öldürdüğü anın görüntüleri sosyal medyaya yansıyan kişi yakalandı.
07 Ağustos 2021 14:50
+Aa- Yazdır
Üsküdar'da sokaktaki kediyi öldüren şüpheli yakalandı

Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, kediyi öldürdüğü belirlenen Cihan G.'nin (22), Üsküdar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Üsküdar Selami Ali Mahallesi, Anıt Sokak'ta bir kişinin kediyi işkence yaparak öldürdüğü görüntüleri sosyal medyaya yansımış, Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

Mahalle sakinleri kediyi öldüren kişinin yakalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kuyumcuda soygun yapan hırsızlara sahte altın şoku
07 Ağustos 2021 14:45		 Arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada baba ile oğlunu öldüren zanlı tutuklandı
07 Ağustos 2021 13:41
Adana'da yanında çalıştığı kişi tarafından bıçaklanan işçi yaralandı
07 Ağustos 2021 12:21		 'Sopalı tedavi' şimdi otel ve araçlarda devam ediyor
07 Ağustos 2021 12:20
Devrilen otomobildeki polis memuru hayatını kaybetti
07 Ağustos 2021 11:59		 Muğla'da 4 yangına havadan ve karadan müdahalede bulunuluyor
07 Ağustos 2021 11:15
Antalya'da denize giren genç boğuldu
07 Ağustos 2021 10:53		 Alanya'daki orman yangınlarında 107 ev zarar gördü
07 Ağustos 2021 10:45
Mersin'de nehirde erkek cesedi bulundu
07 Ağustos 2021 10:35		 Üvey anneyi yaptığı paylaşım yaktı
07 Ağustos 2021 10:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:00 - Tokyo'da 75 kiloda Uğur Aktaş, bronz madalya kazandı14:50 - Üsküdar'da sokaktaki kediyi öldüren şüpheli yakalandı14:45 - Kuyumcuda soygun yapan hırsızlara sahte altın şoku14:33 - KDK, araştırma görevliliği başvurusu reddedilen kişiyi haklı buldu14:26 - Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak için nöbeti sürdürüyor14:25 - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun amcası vefat etti
14:10 - 'Yüz yüze eğitim' hedefi için '12-15 yaş' grubuna aşı kararı alınacak13:59 - Yeni evlenen çift, gelinlik ve damatlıkla Azra Gülendam'ın ailesini ziyaret etti13:41 - Arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada baba ile oğlunu öldüren zanlı tutuklandı13:40 - Meteorolojiden Van, Bitlis ve Hakkari için kuvvetli yağış uyarısı13:38 - Dünya genelinde 4 milyar 400 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı13:36 - Bursa'da halk otobüsü şoförü araçta fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
13:25 - 60 yaşını dolduran doktorlarla ilgili yeni düzenleme13:20 - KPSS Alan Bilgisi Sınavları sabah oturumu yapıldı13:15 - Gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi tutuklandı13:02 - Bakan Pakdemirli: İki ilde altı noktada orman yangınları devam ediyor12:59 - Şile ve Beykoz'da deniz yasağı
12:55 - Cihat Yaycı: Yangınları PKK üstlendi FETÖ tepki gösterince tweetler silindi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Görevden affını isteyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk hakkındaki değerlendirmeniz nasıldır?
ÇOK OKUNANLAR
Esra Hankulu'nun acı hikayesi! Babasını 1 yaşında, nişanlısını kazada kaybetti
Ziya Selçuk neden görevden affını istedi?
TSE Mühendisi, icradan aldığı arsanın eski sahibi tarafından öldürüldü
Altın fiyatları tepe taklak oldu
Devrilen otomobildeki polis memuru hayatını kaybetti
Yeni Bakan, ilk uygulamalar ve yaratıcı projelerle biliniyor
Meteroloji uyardı: Yer yer çok kuvvetli yağış geliyor - Haritalı
Yusuf Güney, orman personeliyle ilgili şikayetini geri çekecek
YÖK'ten, Acil Durum ve Afet Yönetimi ile Sosyal Hizmet Mezunları için 'Üst Öğrenim' sayılmaz kararı
Türkiye'nin artan nüfuzu Fransa'nın canını yakıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
floresan 1
Büyücü 1
arabanın hoparlörünü patlatma girişimi 2
kulaklıkla müzik dinleyememek 2
kantaron yağı 4
söğüt 1
toplumsal obezite 3
ve aşk özür dilemeli bütün yalnızlardan 1
kolları altın bilezik dolu kadın 5
gamsız hayat 1
SON İLANLAR
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Y.lisans ve Doktora İlanı
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tunceli Hozat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Trabzon Tonya Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sakarya Akbelde İnşaat 4 İşçi Alacak
Konya Doğanhisar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla Turizm 1 İşçi Alacak
İstanbul İsyon 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam