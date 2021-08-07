Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
3 günlük bebeğe büyük vicdansızlık!
Bursa'da çiftçiler, poşet içinde yol kenarına çalılıkların arasına atılmış 3 günlük olduğu tahmin edilen kız bebek buldu. Hastaneye kaldırılan minik bebek, tedaviye alındı.
|07 Ağustos 2021 16:23
|+Aa- Yazdır
Orhangazi ilçesi Gedelek Mahallesi'nde çiftçiler önceki gün akşam saatlerinde Gürle yolu kenarında bebek sesi duydu. Sesin geldiği yere doğru giden çiftçiler, çalılıkların arasında poşette bebekle karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından minik bebek, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 günlük olduğu tahmin edilen kız bebek, kadın doğum servisinde kuvözde tedaviye alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, bölge yakınlarındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleme aldı. Hastane kayıtlarını da tarayan ekipler, bebeğin ailesini bulmaya çalışıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Amasya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
07 Ağustos 2021 17:57
|Antalya'da anne ve kızı evlerinde ölü bulundu
07 Ağustos 2021 17:09
|Eskişehir'de sulama kanalına düşen çocuk kayboldu
07 Ağustos 2021 17:00
|Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
07 Ağustos 2021 16:50
|Polis araçlarına çarptılar... Kaçarken yakalandılar
07 Ağustos 2021 16:37
|Kamyon şoförü direksiyonu üzerine kırmıştı! Dehşet anlarını anlattı
07 Ağustos 2021 16:30
|Üsküdar'da sokaktaki kediyi öldüren şüpheli yakalandı
07 Ağustos 2021 14:50
|Kuyumcuda soygun yapan hırsızlara sahte altın şoku
07 Ağustos 2021 14:45
|Arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada baba ile oğlunu öldüren zanlı tutuklandı
07 Ağustos 2021 13:41
|Adana'da yanında çalıştığı kişi tarafından bıçaklanan işçi yaralandı
07 Ağustos 2021 12:21