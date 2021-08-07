Trabzon'da sağanak yağmur... Sürücüler zor anlar yaşadı
Trabzon'da sağanak etkili olurken, cadde ve yollar, kısa sürede gölete döndü. Sürücüler ise araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.
|07 Ağustos 2021 16:33
|+Aa- Yazdır
Kentte öğle saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. 40 dakika süren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar, gölete döndü.
Karadeniz Sahil Yolu'nda kalan sürücüler nedeniyle araç kuyruğu oluştu. Pelitli, Havalimanı, Değirmendere ve Çömlekçi mevkisinde sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Yeşiltepe Mahallesi'nde 2 kişi, otobüs durağına sığınırken, bazı kişiler de tıkanan mazgalları açmaya çalıştı
Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ), Karayolları ve itfaiye ekipleri de su baskınlarına müdahale edip, tıkanan mazgalları açarak, yolda biriken suyu da tahliye etmeye çalıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'Evde paketleme işi' tuzağına dikkat
07 Ağustos 2021 18:03
|Bu acıya yürek dayanmaz! Ambulanstan ağlayarak izledi
07 Ağustos 2021 17:55
|Gece yarısı 'evli sevgilisinin' evinde yakalanan mühendis, 'cam balkon ölçüsü' alacaktım dedi...
07 Ağustos 2021 17:45
|Jandarma aracı şehit oğlunun sünnet arabası oldu
07 Ağustos 2021 17:13
|Bilim Kurulu Üyesi'nden kritik ikinci doz uyarısı: Tek aşı eşittir hiç aşı
07 Ağustos 2021 16:26
|Orta Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
07 Ağustos 2021 16:15
|'Yüz yüze eğitim' hedefi için '12-15 yaş' grubuna aşı kararı alınacak
07 Ağustos 2021 16:10
|Tokyo'da 75 kiloda Uğur Aktaş, bronz madalya kazandı
07 Ağustos 2021 15:00
|Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak için nöbeti sürdürüyor
07 Ağustos 2021 14:26
|İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun amcası vefat etti
07 Ağustos 2021 14:25