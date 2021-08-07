Polis araçlarına çarptılar... Kaçarken yakalandılar
|07 Ağustos 2021 16:37
|+Aa- Yazdır
İstanbul'dan çalınan otomobil, önceki gün Kocaeli'nde Plaka Tanıma Sistemi'ne girdi. Bunun üzerine polis ekipleri, sürücüsünün D-100 yolunda ilerlediği otomobili, Körfez ilçesinden itibaren takibe aldı. Derince Liman kavşağında trafik durdurularak yol kapatıldı. Otomobil, kavşağa doğru yaklaşırken, arkasında bulunan ekip ise takibini sürdürdü. Bu sırada kavşakta bulunan polisler, silahlarını çekerek, sürücüden aracı durdurmasını istedi.
Polisler aracın etrafını sararken, sürücü de otomobille arkaya doğru manevra yaparak polis aracına çarptı. Yeniden öne doğru manevra yapan sürücü, otomobille başka polis aracına ve otomobile çarparak arasından geçti. Bu sırada otomobilin sağında ve solunda bulunan polisler, aracın lastiklerine ateş etti.
Sürücü, bir süre yola devam ederek, yol kenarında bulunan İzmit Şirintepe Mahallesi'ne girdi. Araçtan inerek kaçmaya çalışan 3 kişi, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Amasya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
07 Ağustos 2021 17:57
|Antalya'da anne ve kızı evlerinde ölü bulundu
07 Ağustos 2021 17:09
|Eskişehir'de sulama kanalına düşen çocuk kayboldu
07 Ağustos 2021 17:00
|Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
07 Ağustos 2021 16:50
|Kamyon şoförü direksiyonu üzerine kırmıştı! Dehşet anlarını anlattı
07 Ağustos 2021 16:30
|3 günlük bebeğe büyük vicdansızlık!
07 Ağustos 2021 16:23
|Üsküdar'da sokaktaki kediyi öldüren şüpheli yakalandı
07 Ağustos 2021 14:50
|Kuyumcuda soygun yapan hırsızlara sahte altın şoku
07 Ağustos 2021 14:45
|Arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada baba ile oğlunu öldüren zanlı tutuklandı
07 Ağustos 2021 13:41
|Adana'da yanında çalıştığı kişi tarafından bıçaklanan işçi yaralandı
07 Ağustos 2021 12:21