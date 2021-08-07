1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ataşehir'de otomobil yangını D-100'ü kapattı

Ataşehir'de D-100 Karayolu'nda otomobil alev alev yanarken, yolun Kadıköy istikameti kapandı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
07 Ağustos 2021 16:41
+Aa- Yazdır
Ataşehir'de otomobil yangını D-100'ü kapattı

Ataşehir, D-100 Karayolu Yenisahra mevkii Kadıköy istikametinde saat 15.00 sıralarında Yeliz Ceylan'ın kullandığı otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ceylan, araçtan inip, yangın söndürme tüpüyle müdahale etmek istedi. Alevler kısa sürede otomobilin tamamını sardı.

Yangını görenler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri yolu trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kapanan yol nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Yanan aracın söndürülmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Yangını gören bir kişi, "Alevler bir anda otomobili sardı. Yol kapandı yangından dolayı" diye konuştu.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Sahil Güvenlik, 8 bin 326 kişiyi tahliye etti
06 Ağustos 2021 16:20		 Erdoğan ile Putin telefonda görüştü
31 Temmuz 2021 12:59
Umre ziyaretleri yarından itibaren başlıyor
24 Temmuz 2021 23:42		 İstanbullular, Kurban Bayramı'nın 2. gününde sahil ve parklarda zaman geçirdi
21 Temmuz 2021 13:21
Doktor Ogün Sönmez son yolculuğuna uğurlandı
17 Temmuz 2021 15:13		 İzmir'de 3 bin 560 litre taklit sıvı yağ ele geçirildi
10 Temmuz 2021 11:01
Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretinde açılan destek pankartı ilgi çekti
09 Temmuz 2021 21:03		 Edirne'de okul müdürü, öğrencilerine destek için balya işçisi velilerle çalıştı
08 Temmuz 2021 11:47
Akademisyenler Muş'ta 50 yıl sonra meyve verdiği iddia edilen elma ağacını inceledi
07 Temmuz 2021 11:25		 Şanlıurfa'da evde aşı uygulaması başlatıldı
01 Temmuz 2021 20:07
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:03 - 'Evde paketleme işi' tuzağına dikkat18:00 - 18 yaşındaki Sude'nin şüpheli ölümü ile ilgili erkek arkadaşı tutuklandı17:57 - Amasya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı17:55 - Bu acıya yürek dayanmaz! Ambulanstan ağlayarak izledi17:45 - Gece yarısı 'evli sevgilisinin' evinde yakalanan mühendis, 'cam balkon ölçüsü' alacaktım dedi...17:21 - KPSS Alan Bilgisi Sınavları ikinci oturumu yapıldı
17:13 - Jandarma aracı şehit oğlunun sünnet arabası oldu17:09 - Antalya'da anne ve kızı evlerinde ölü bulundu17:00 - Eskişehir'de sulama kanalına düşen çocuk kayboldu16:50 - Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı16:41 - Ataşehir'de otomobil yangını D-100'ü kapattı16:37 - Polis araçlarına çarptılar... Kaçarken yakalandılar
16:33 - Trabzon'da sağanak yağmur... Sürücüler zor anlar yaşadı16:30 - Kamyon şoförü direksiyonu üzerine kırmıştı! Dehşet anlarını anlattı16:26 - Bilim Kurulu Üyesi'nden kritik ikinci doz uyarısı: Tek aşı eşittir hiç aşı16:23 - 3 günlük bebeğe büyük vicdansızlık!16:15 - Orta Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
16:10 - 'Yüz yüze eğitim' hedefi için '12-15 yaş' grubuna aşı kararı alınacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Görevden affını isteyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk hakkındaki değerlendirmeniz nasıldır?
ÇOK OKUNANLAR
Esra Hankulu'nun acı hikayesi! Babasını 1 yaşında, nişanlısını kazada kaybetti
Ziya Selçuk neden görevden affını istedi?
Altın fiyatları tepe taklak oldu
TSE Mühendisi, icradan aldığı arsanın eski sahibi tarafından öldürüldü
Devrilen otomobildeki polis memuru hayatını kaybetti
Üvey anneyi yaptığı paylaşım yaktı
Yeni Bakan, ilk uygulamalar ve yaratıcı projelerle biliniyor
YÖK'ten, Acil Durum ve Afet Yönetimi ile Sosyal Hizmet Mezunları için 'Üst Öğrenim' sayılmaz kararı
Meteroloji uyardı: Yer yer çok kuvvetli yağış geliyor - Haritalı
Yusuf Güney, orman personeliyle ilgili şikayetini geri çekecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kulaklıkla müzik dinleyememek 2
mandalinalar 3
nane 1
Kata 2
gamsız hayat 1
terminolojiye eklenen yeni ifadeler 3
0850 ile başlayan numaralar 1
yunanistan yangını 1
ağustosun onbeşi yaz onbeşi kış 2
farenin bileği kızartması 2
SON İLANLAR
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Y.lisans ve Doktora İlanı
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tunceli Hozat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Trabzon Tonya Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sakarya Akbelde İnşaat 4 İşçi Alacak
Konya Doğanhisar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla Turizm 1 İşçi Alacak
İstanbul İsyon 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam