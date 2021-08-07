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Antalya'da anne ve kızı evlerinde ölü bulundu
Antalya'da anne ve kızı birlikte yaşadıkları evde ölü bulundu.
|07 Ağustos 2021 17:09
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Kepez ilçesi Ulus Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki bir apartmanın 2. katından kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine eve polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, itfaiye merdiveniyle pencereden eve girdi.
Müşerref Şeber (71) ile kızı Semra Pişkin'in (42) farklı odalarda cesedi bulundu.
Ekiplerin, evdeki incelemeleri sürüyor.
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