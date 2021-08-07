Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Amasya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
|07 Ağustos 2021 17:57
|+Aa- Yazdır
Amasya'dan Taşova'ya giden Yavuz Kılıç idaresindeki 05 EV 997 plakalı kamyonet, Edeyeri mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, Zakir Karakol'un kullandığı 34 DOK 593 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobilde bulunan, anne Elif, çocukları Ahmet ve Mehmet Karakol hayatını kaybetti, baba Zakir ve ailenin diğer çocuğu Mikail Karakol yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Okul bahçesindeki kale direği üzerine devrilen çocuk öldü
07 Ağustos 2021 20:22
|Yunanistan'a geçmeye çalışan 13'ü FETÖ mensubu 19 kişi yakalandı
07 Ağustos 2021 19:55
|Babası tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi hastanede öldü
07 Ağustos 2021 19:20
|Antalya'da anne ve kızı evlerinde ölü bulundu
07 Ağustos 2021 17:09
|Eskişehir'de sulama kanalına düşen çocuk kayboldu
07 Ağustos 2021 17:00
|Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
07 Ağustos 2021 16:50
|Polis araçlarına çarptılar... Kaçarken yakalandılar
07 Ağustos 2021 16:37
|Kamyon şoförü direksiyonu üzerine kırmıştı! Dehşet anlarını anlattı
07 Ağustos 2021 16:30
|3 günlük bebeğe büyük vicdansızlık!
07 Ağustos 2021 16:23
|Üsküdar'da sokaktaki kediyi öldüren şüpheli yakalandı
07 Ağustos 2021 14:50