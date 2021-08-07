1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

18 yaşındaki Sude'nin şüpheli ölümü ile ilgili erkek arkadaşı tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Sude Akarsu, bir süredir birlikte yaşadığı erkek arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde bulundu. Olayın ardından gözaltına alınan Sude'nin erkek arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
07 Ağustos 2021 18:00
+Aa- Yazdır
18 yaşındaki Sude'nin şüpheli ölümü ile ilgili erkek arkadaşı tutuklandı

Olay, önceki gün Kocaeli'nin İzmit ilçesi Topçular Mahallesi Hilal Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 18 yaşındaki Sude Akarsu, bir süredir beraber yaşadığı erkek arkadaşı O.Ö'nün evinde silahla başından vurulmuş halde bulundu. Silah seslerini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sude Öztürk, Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Başından vurulduğu belirlenen Sude Akarsu, daha sonra İzmit Seka Devlet Hastanesine sevk edildi. Genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Sude'nin cenazesi, otopsi incelemesi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi incelemelerinin ardından Sude'nin cenazesi ailesine teslim edildi. Sude Öztürk'ün cenazesi dün kılınan cenaze namazının ardından Kocaeli Kent Mezarlığında toprağa verildi.

Olayla ilgili Sude'nin öldüğü sırada evde bulunan erkek arkadaşı O.Ö. polis merkezine götürülerek ifadesi alındı. Sude'nin ölümünün şüpheli bulunması üzerine, O.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ümitcan Uygun tutuklandı
06 Ağustos 2021 22:48		 9 hastane çalışanının darbedilmesiyle ilgili 5 kişi tutuklandı
06 Ağustos 2021 20:40
Sosyal medyadan polisi tehdit eden şüpheli tutuklandı
06 Ağustos 2021 18:20		 Yangın bölgesiyle ilgili provokasyon yapan kadın tutuklandı
06 Ağustos 2021 18:09
Muğla'da ormanlık alandaki yangınlara ilişkin 6 tutuklama
05 Ağustos 2021 19:19		 Konya'da 7 kişinin öldürülmesine ilişkin 10 şüpheli tutuklandı
03 Ağustos 2021 23:16
Kışlanın yanında ateş çıkaran şüpheli tutuklandı
03 Ağustos 2021 22:12		 Manavgat'taki yangınla ilgili bir kişi tutuklandı
03 Ağustos 2021 20:00
Üniversite öğrencisi Azra'nın katil zanlısı tutuklandı
02 Ağustos 2021 20:30		 Askeri kışlada yangın çıkarmaya çalışan şüpheli tutuklandı
30 Temmuz 2021 17:26
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:22 - Okul bahçesindeki kale direği üzerine devrilen çocuk öldü20:19 - Seydikemer'de 4 farklı noktada orman yangını çıktı20:13 - Malatya'da yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü20:06 - 'Evde paketleme işi' tuzağına dikkat19:55 - Yunanistan'a geçmeye çalışan 13'ü FETÖ mensubu 19 kişi yakalandı19:44 - Yangınlarla ilgili bir günde 15,5 milyon TL toplandı
19:37 - Yol yapıldı, arsa fiyatları 5 bin liradan 500 bin liraya uçtu19:35 - Yeni evlenen çift, gelinlik ve damatlıkla Azra Gülendam'ın ailesini ziyaret etti19:30 - YAŞ kararları ile emekli olan paşaların maaş ve ikramiyelerini açıklıyoruz19:22 - 2 il milli eğitim müdürü, MEB'e genel müdür oldu19:20 - Babası tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi hastanede öldü19:11 - Yıllarca atıl olan okul kadınların fabrikası oldu
18:45 - İstanbul'da 13 milyon 751 bin 745 doz aşı yapıldı18:38 - 'Yeşil Vatan' için omuz omuza mücadele ediyorlar18:27 - Muğla'da 4 noktada yangınlar devam ediyor18:15 - Toz bulutu kenti sardı! Vatandaşlar zor anlar yaşadı18:12 - Yangın bölgesi Manavgat'ta yağmur sevinci
18:00 - 18 yaşındaki Sude'nin şüpheli ölümü ile ilgili erkek arkadaşı tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Görevden affını isteyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk hakkındaki değerlendirmeniz nasıldır?
ÇOK OKUNANLAR
Esra Hankulu'nun acı hikayesi! Babasını 1 yaşında, nişanlısını kazada kaybetti
Ziya Selçuk neden görevden affını istedi?
Altın fiyatları tepe taklak oldu
TSE Mühendisi, icradan aldığı arsanın eski sahibi tarafından öldürüldü
Üvey anneyi yaptığı paylaşım yaktı
Devrilen otomobildeki polis memuru hayatını kaybetti
Yeni Bakan, ilk uygulamalar ve yaratıcı projelerle biliniyor
YÖK'ten, Acil Durum ve Afet Yönetimi ile Sosyal Hizmet Mezunları için 'Üst Öğrenim' sayılmaz kararı
'Evli sevgilisinin' evinde yakalanan mühendis, 'cam balkon ölçüsü' alacaktım dedi
Meteroloji uyardı: Yer yer çok kuvvetli yağış geliyor - Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yıllık izinleri hastanede bitirmek 1
kantaron yağı 4
mehmetçik 1
şu an çalan şarkı 5
ağustosun onbeşi yaz onbeşi kış 2
Busenazlar 1
yüreğine sağlık 2
gevey 1
eline sağlık 3
mutlu görünmeye çalışmak 6
SON İLANLAR
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Y.lisans ve Doktora İlanı
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tunceli Hozat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Trabzon Tonya Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sakarya Akbelde İnşaat 4 İşçi Alacak
Konya Doğanhisar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla Turizm 1 İşçi Alacak
İstanbul İsyon 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam