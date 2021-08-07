Yangın bölgesi Manavgat'ta yağmur sevinci
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 10 gün süren orman yangınlarından sonra gelen yağmurla ferahladı. Sağanak yağış yaklaşık 15 dakika etkili oldu.
|07 Ağustos 2021 18:12
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