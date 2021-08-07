Toz bulutu kenti sardı! Vatandaşlar zor anlar yaşadı
|07 Ağustos 2021 18:15
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Mardin'de kuvvetli rüzgarla birlikte Suriye'den gelen toz bulutu, hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düştüğü karayollarında araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Toz bulutu nedeniyle vatandaşlar evlerinin cam ve kapılarını kapatmak zorunda kaldı.
DİYARBAKIR'DA DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU
Diyarbakır'da ise yaklaşık yarım saat süren sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi.Vatandaşlar yağmurdan korunmak iş yerlerine sığındı.
Alipınar Köprüsü yakınlarında ise sağanak nedeniyle rögarlar taştı.
ŞIRNAK'TA DA ETKİLİ OLDU
Şırnak'ta da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, öğleden sonra yerini sis ve toz bulutuna bıraktı.
Sis ve toz bulutu nedeniyle zaman zaman görüş mesafesi düştü.
Yetkililer, bölgede toz taşınımı nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.
Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri toz bulutunun yarın da etkisini sürdüreceğini kaydetti.
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