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İstanbul'da 13 milyon 751 bin 745 doz aşı yapıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, megakentte 6 Ağustos itibariyle 13 milyon 751 bin 745 doz aşı yapıldığını açıkladı.
07 Ağustos 2021 18:45
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İstanbul'da 13 milyon 751 bin 745 doz aşı yapıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan mega kentte yapılan aşı miktarını açıkladı. Vali Yerlikaya paylaşımında, "1. doz: 7 milyon 757 bin 373, 2. doz: 5 milyon 222 bin 57, 3. doz: 772 bin 315, toplam 13 milyon 751 bin 745 doz aşı yapıldı. 39 ilçemizden 5'i mavi, 23'ü sarı, 11'i turuncu. Mavi kategori için 930 bin 575 hemşehrimiz kaldı. İstanbul'umuza mavi yakışır" ifadelerine yer verdi.
İhlas Haber Ajansı
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