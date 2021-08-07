YAŞ kararları ile emekli olan paşaların maaş ve ikramiyelerini açıklıyoruz

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süresi YAŞ kararıyla 1 yıl uzatıldı. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edildi.



Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler emekliye sevk edilmedi. Ancak biz Genelkurmay Başkanının da emekli maaşını hesaplayacağız.

Emekliye sevk edilen Genelkurmay Başkanı ve diğer komutanların emekli maaşlarını okuyucularımızla paylaşacağız.



45 yıl hizmet üzerinden yapılan hesaplamalar neticesinde;



Genelkurmay Başkanının emekli maaşı ve ikramiyesi

Emekli maaşı: 20.257,10 TL

İkramiye: 411.639 TL

Kuvvet Komutanlarının emekli maaşı ve ikramiyesi

Emekli maaşı: 16.410,74 TL

İkramiye: 406.784,66 TL

Orgeneral-Oramiral emekli maaşı ve ikramiyesi

Emekli maaşı: 14.729,71 TL

İkramiye: 372.803 TL

Korgeneral ve Koramiral emekli maaşı ve ikramiyesi

40 yıl hizmet üzerinden

Emekli maaşı: 13.109,66 TL

İkramiye: 328.503,72 TL

Tümgeneral ve Tümamiral emekli maaşı ve ikramiyesi (40 yıl)

Emekli maaşı: 12.127,97 TL

İkramiye: 310.524 TL

Tuğgeneral ve Tuğamiral emekli maaşı ve ikramiyesi (40 yıl)

Emekli maaşı: 11.653 TL

İkramiye: 306.208,89 TL

Kıdemli Albayların emekli maaşı ve ikramiyesi (30 yıl)

Emekli maaşı: 9.312

İkramiye: 211.047,68