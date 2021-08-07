YAŞ kararları ile emekli olan paşaların maaş ve ikramiyelerini açıklıyoruz
|07 Ağustos 2021 19:30
|+Aa- Yazdır
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı
Oramiral Adnan Özbal'ın görev süresi YAŞ kararıyla 1 yıl uzatıldı. Kara Kuvvetleri
Komutanı Orgeneral Ümit Dündar yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edildi.
Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler emekliye sevk edilmedi. Ancak biz Genelkurmay
Başkanının da emekli maaşını hesaplayacağız.
Emekliye sevk edilen Genelkurmay Başkanı ve diğer komutanların emekli maaşlarını okuyucularımızla paylaşacağız.
45 yıl hizmet üzerinden yapılan hesaplamalar neticesinde;
Genelkurmay Başkanının emekli maaşı ve ikramiyesi
Emekli maaşı: 20.257,10 TL
İkramiye: 411.639 TL
Kuvvet Komutanlarının emekli maaşı ve ikramiyesi
Emekli maaşı: 16.410,74 TL
İkramiye: 406.784,66 TL
Orgeneral-Oramiral emekli maaşı ve ikramiyesi
Emekli maaşı: 14.729,71 TL
İkramiye: 372.803 TL
Korgeneral ve Koramiral emekli maaşı ve ikramiyesi
40 yıl hizmet üzerinden
Emekli maaşı: 13.109,66 TL
İkramiye: 328.503,72 TL
Tümgeneral ve Tümamiral emekli maaşı ve ikramiyesi (40 yıl)
Emekli maaşı: 12.127,97 TL
İkramiye: 310.524 TL
Tuğgeneral ve Tuğamiral emekli maaşı ve ikramiyesi (40 yıl)
Emekli maaşı: 11.653 TL
İkramiye: 306.208,89 TL
Kıdemli Albayların emekli maaşı ve ikramiyesi (30 yıl)
Emekli maaşı: 9.312
İkramiye: 211.047,68
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Şile ve Beykoz'da deniz yasağı
07 Ağustos 2021 12:59
|Van Valiliğinden 'düzensiz göçmen görüntüleri'ne ilişkin açıklama
07 Ağustos 2021 09:05
|KTÜ, haber sonrasında sınavı iptal etti
07 Ağustos 2021 00:03
|Yeniköy Termik Santrali'nde yangına karşı tedbir alındı
06 Ağustos 2021 18:27
|Rize'de vakalar arttı, hastanelerde ilave servisler açılıyor
06 Ağustos 2021 16:26
|Sahil Güvenlik, 8 bin 326 kişiyi tahliye etti
06 Ağustos 2021 16:20
|Orman yangınlarında evleri yanan vatandaşların mobilyaları İnegöl'den
06 Ağustos 2021 15:27
|Malatya'da ormanlık alanlarda mola vermek ve piknik yapmak yasaklandı
06 Ağustos 2021 14:27
|Bakan Yanık: Konukevindeki kadınlardan 163'ü iş imkanına kavuştu
06 Ağustos 2021 12:59
|Kara Kuvvetlerinde GYS sınav tarihi yenilendi
06 Ağustos 2021 12:25