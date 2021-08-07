1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

YAŞ kararları ile emekli olan paşaların maaş ve ikramiyelerini açıklıyoruz

Yüksek Askeri Şura kararları sonrasında bir çok paşa emekliye sevk edildi. Alınan kararlar sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde komuta kademesinde 240 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos 2021 itibariyle 266 oldu.
07 Ağustos 2021 19:30
+Aa- Yazdır
YAŞ kararları ile emekli olan paşaların maaş ve ikramiyelerini açıklıyoruz

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süresi YAŞ kararıyla 1 yıl uzatıldı. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edildi.

Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler emekliye sevk edilmedi. Ancak biz Genelkurmay Başkanının da emekli maaşını hesaplayacağız.
Emekliye sevk edilen Genelkurmay Başkanı ve diğer komutanların emekli maaşlarını okuyucularımızla paylaşacağız.

45 yıl hizmet üzerinden yapılan hesaplamalar neticesinde;

Genelkurmay Başkanının emekli maaşı ve ikramiyesi
Emekli maaşı: 20.257,10 TL
İkramiye: 411.639 TL
Kuvvet Komutanlarının emekli maaşı ve ikramiyesi
Emekli maaşı: 16.410,74 TL
İkramiye: 406.784,66 TL
Orgeneral-Oramiral emekli maaşı ve ikramiyesi
Emekli maaşı: 14.729,71 TL
İkramiye: 372.803 TL
Korgeneral ve Koramiral emekli maaşı ve ikramiyesi
40 yıl hizmet üzerinden
Emekli maaşı: 13.109,66 TL
İkramiye: 328.503,72 TL
Tümgeneral ve Tümamiral emekli maaşı ve ikramiyesi (40 yıl)
Emekli maaşı: 12.127,97 TL
İkramiye: 310.524 TL
Tuğgeneral ve Tuğamiral emekli maaşı ve ikramiyesi (40 yıl)
Emekli maaşı: 11.653 TL
İkramiye: 306.208,89 TL
Kıdemli Albayların emekli maaşı ve ikramiyesi (30 yıl)
Emekli maaşı: 9.312
İkramiye: 211.047,68

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
14 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Şile ve Beykoz'da deniz yasağı
07 Ağustos 2021 12:59		 Van Valiliğinden 'düzensiz göçmen görüntüleri'ne ilişkin açıklama
07 Ağustos 2021 09:05
KTÜ, haber sonrasında sınavı iptal etti
07 Ağustos 2021 00:03		 Yeniköy Termik Santrali'nde yangına karşı tedbir alındı
06 Ağustos 2021 18:27
Rize'de vakalar arttı, hastanelerde ilave servisler açılıyor
06 Ağustos 2021 16:26		 Sahil Güvenlik, 8 bin 326 kişiyi tahliye etti
06 Ağustos 2021 16:20
Orman yangınlarında evleri yanan vatandaşların mobilyaları İnegöl'den
06 Ağustos 2021 15:27		 Malatya'da ormanlık alanlarda mola vermek ve piknik yapmak yasaklandı
06 Ağustos 2021 14:27
Bakan Yanık: Konukevindeki kadınlardan 163'ü iş imkanına kavuştu
06 Ağustos 2021 12:59		 Kara Kuvvetlerinde GYS sınav tarihi yenilendi
06 Ağustos 2021 12:25
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:22 - Okul bahçesindeki kale direği üzerine devrilen çocuk öldü20:19 - Seydikemer'de 4 farklı noktada orman yangını çıktı20:13 - Malatya'da yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü20:06 - 'Evde paketleme işi' tuzağına dikkat19:55 - Yunanistan'a geçmeye çalışan 13'ü FETÖ mensubu 19 kişi yakalandı19:44 - Yangınlarla ilgili bir günde 15,5 milyon TL toplandı
19:37 - Yol yapıldı, arsa fiyatları 5 bin liradan 500 bin liraya uçtu19:35 - Yeni evlenen çift, gelinlik ve damatlıkla Azra Gülendam'ın ailesini ziyaret etti19:30 - YAŞ kararları ile emekli olan paşaların maaş ve ikramiyelerini açıklıyoruz19:22 - 2 il milli eğitim müdürü, MEB'e genel müdür oldu19:20 - Babası tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi hastanede öldü19:11 - Yıllarca atıl olan okul kadınların fabrikası oldu
18:45 - İstanbul'da 13 milyon 751 bin 745 doz aşı yapıldı18:38 - 'Yeşil Vatan' için omuz omuza mücadele ediyorlar18:27 - Muğla'da 4 noktada yangınlar devam ediyor18:15 - Toz bulutu kenti sardı! Vatandaşlar zor anlar yaşadı18:12 - Yangın bölgesi Manavgat'ta yağmur sevinci
18:00 - 18 yaşındaki Sude'nin şüpheli ölümü ile ilgili erkek arkadaşı tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Görevden affını isteyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk hakkındaki değerlendirmeniz nasıldır?
ÇOK OKUNANLAR
Esra Hankulu'nun acı hikayesi! Babasını 1 yaşında, nişanlısını kazada kaybetti
Ziya Selçuk neden görevden affını istedi?
Altın fiyatları tepe taklak oldu
TSE Mühendisi, icradan aldığı arsanın eski sahibi tarafından öldürüldü
Üvey anneyi yaptığı paylaşım yaktı
Devrilen otomobildeki polis memuru hayatını kaybetti
Yeni Bakan, ilk uygulamalar ve yaratıcı projelerle biliniyor
YÖK'ten, Acil Durum ve Afet Yönetimi ile Sosyal Hizmet Mezunları için 'Üst Öğrenim' sayılmaz kararı
'Evli sevgilisinin' evinde yakalanan mühendis, 'cam balkon ölçüsü' alacaktım dedi
Meteroloji uyardı: Yer yer çok kuvvetli yağış geliyor - Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
vaha 3
yüreğine sağlık 2
yıllık izinleri hastanede bitirmek 1
mutlu görünmeye çalışmak 6
farenin bileği kızartması 2
arabanın hoparlörünü patlatma girişimi 2
toplumsal obezite 3
Kata 2
diş fırçasını eğmek 4
Büyücü 1
SON İLANLAR
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Y.lisans ve Doktora İlanı
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tunceli Hozat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Trabzon Tonya Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sakarya Akbelde İnşaat 4 İşçi Alacak
Konya Doğanhisar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla Turizm 1 İşçi Alacak
İstanbul İsyon 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam