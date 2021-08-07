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Yunanistan'a geçmeye çalışan 13'ü FETÖ mensubu 19 kişi yakalandı
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 13'ü FETÖ mensubu 19 kişi yakalandı.
|07 Ağustos 2021 19:55
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 13'ü FETÖ mensubu 19 kişinin yakalandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 13'ünün Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.
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