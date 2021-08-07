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Seydikemer'de 4 farklı noktada orman yangını çıktı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
07 Ağustos 2021 20:19
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Seydikemer'de 4 farklı noktada orman yangını çıktı

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Karaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 4 ayrı noktada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.

Yangının kontrol altına alınması için yürütülen çalışmalara bölge halkı da destek veriyor.
Anadolu Ajansı
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