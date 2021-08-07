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Okul bahçesindeki kale direği üzerine devrilen çocuk öldü
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde okulun bahçesinde futbol oynarken üzerine kale direği devrilen 6 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
|07 Ağustos 2021 20:22
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'ndeki 13 Kasım İlköğretim Okulunun bahçesindeki halı sahada futbol oynayan Tarık Demiran'ın üzerine kale direği devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı Tekirdağ Şehir Hastanesine kaldırdı.
Demiran, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, sahada inceleme yaptı.
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