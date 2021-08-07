Yangınların etkisi denizde de görülmeye başlandı
|07 Ağustos 2021 20:30
|+Aa- Yazdır
Kaş'ta denize giren tatilci Mustafa Sarıca, yüzdüğü sırada deniz üzerinde kömür parçacıklarını gördüğünü söyledi. Sarıca, "Yangına ait ve rüzgardan gelmiş olabilir. Bütün kıyı boyunca var. Dün yoktu, rüzgar getirmiş olabilir" dedi.
Akdeniz Üniversitesi Su Ürünler Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu da yangınların kara ekosistemi kadar deniz ekosistemini de olumsuz etkileyeceğini belirtti.
Kül ile kaplı toprağın su geçirgenliğini yitireceğini ve yer altı su kaynaklarına suların ulaşamayarak, kaynak zeminini besleyemeyeceğini anlatan Prof. Dr. Gökoğlu, yağmur sularıyla denize ulaşan kül ve kömür parçalarının da deniz ekosisteminde tahribata yol açacağını kaydetti. Kaş yarımadasında tespitlerde bulunduğunu söyleyen Gökoğlu, şöyle konuştu:
"Su üzerinde kömür ve kül parçaları var. Ekosisteme çevrede olan yangınların etkisi oldukça yüksek olacak. Yangının ardından denize düşen kömür ve küller gözle görülüyor. Karada doğal felaketin etkileri deniz ekosisteminde de görülecek. Karaya yağan yağmurlarla birlikte kömür ve kül parçaları denize ulaşacak. Toprağın geçirimi azalacak, yer altı sularında azalma görülecek. Karadaki felaketin uzantısı olacak bu ani yağışlarla bilirlikte taşınan toprak erozyonu sık görülecek. Çok miktarda kül gelecek. Kapalı koylarda balçık ve kül birikmeleri olacak, deniz suyunun rengi değişecek. Aynı zamanda planktonlarda azalma olacak. Suda görüş azalarak deniz içerisinde yaşayan canlıların oksijen alıp verişine etkisi olacak. Deniz çayırları gibi bitkiler üzerinde de fotosentezi olumsuz etkileyecek."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Sivas'ta 'cam seyir terası' adrenalin tutkunlarını ağırlayacak
07 Ağustos 2021 21:55
|Kazdağları'na 7 gün 24 saat komando koruması
07 Ağustos 2021 21:41
|Karadeniz'de çay ve fındık göçüyle vakalar yüzde 400 arttı
07 Ağustos 2021 20:51
|Seydikemer'de 4 farklı noktada orman yangını çıktı
07 Ağustos 2021 20:19
|Malatya'da yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü
07 Ağustos 2021 20:13
|Yıllarca atıl olan okul kadınların fabrikası oldu
07 Ağustos 2021 19:11
|Günlük 13 ton tüketiliyor, yaz aylarında satış rekoru kırıyor
06 Ağustos 2021 22:51
|Bozkırın ortasındaki Yeşilgöl, doğaseverlerin ilgisini çekiyor
06 Ağustos 2021 22:31
|3 ilde daha orman yangını çıktı
06 Ağustos 2021 19:28
|Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
06 Ağustos 2021 19:23