1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ambulans kaza yaptı, 3 sağlık personeli yaralandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kontrolden çıkan ambulans yaptığı kazada 3 sağlık personeli yaralandı.
07 Ağustos 2021 20:40
+Aa- Yazdır
Ambulans kaza yaptı, 3 sağlık personeli yaralandı

Kaza, Karlıova ilçesi Kıraçtepe köyü Seyran mezrası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bingöl'e hasta bırakıp ilçeye dönen 12 AB 418 plakalı ambulans, yağış nedeniyle yolun kaygan olmasından dolayı kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada ambulans içinde bulunan 3 sağlık çalışanı yaralandı. Yaralı sağlık çalışanları başka bir ambulans ile Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı sağlık çalışanların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Avcılar'da ayakkabı dükkanında patlama: Biri ağır 2 yaralı
07 Ağustos 2021 22:12		 Ölümden dönen motosikletli: Böyle yapacağını hissetsem uyarmazdım
07 Ağustos 2021 21:11
Okul bahçesindeki kale direği üzerine devrilen çocuk öldü
07 Ağustos 2021 20:22		 Yunanistan'a geçmeye çalışan 13'ü FETÖ mensubu 19 kişi yakalandı
07 Ağustos 2021 19:55
Babası tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi hastanede öldü
07 Ağustos 2021 19:20		 Amasya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
07 Ağustos 2021 17:57
Antalya'da anne ve kızı evlerinde ölü bulundu
07 Ağustos 2021 17:09		 Eskişehir'de sulama kanalına düşen çocuk kayboldu
07 Ağustos 2021 17:00
Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
07 Ağustos 2021 16:50		 Polis araçlarına çarptılar... Kaçarken yakalandılar
07 Ağustos 2021 16:37
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:22 - Esra'nın tırnaklarından Ümitcan Uygun'un DNA'sı çıktı22:12 - Avcılar'da ayakkabı dükkanında patlama: 4 yaralı22:06 - Vakalar artarken hasta profili de değişti21:55 - Sivas'ta 'cam seyir terası' adrenalin tutkunlarını ağırlayacak21:41 - Kazdağları'na 7 gün 24 saat komando koruması21:34 - Korona tedavisi gören Muhittin Böcek, yeniden hastanede
21:22 - Vaka sayıları yeniden 25 binin üzerinde21:11 - Ölümden dönen motosikletli: Böyle yapacağını hissetsem uyarmazdım21:04 - Türkiye, en çok aşı yapılan 9. ülke21:00 - TCDD'den İzmir'deki tren seferlerine ilişkin açıklama20:51 - Karadeniz'de çay ve fındık göçüyle vakalar yüzde 400 arttı20:40 - Ambulans kaza yaptı, 3 sağlık personeli yaralandı
20:33 - Bilim Kurulu üyesi: Tek aşı eşittir hiç aşı20:30 - Yangınların etkisi denizde de görülmeye başlandı20:22 - Okul bahçesindeki kale direği üzerine devrilen çocuk öldü20:19 - Seydikemer'de 4 farklı noktada orman yangını çıktı20:13 - Malatya'da yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü
20:06 - 'Evde paketleme işi' tuzağına dikkat
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Görevden affını isteyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk hakkındaki değerlendirmeniz nasıldır?
ÇOK OKUNANLAR
Esra Hankulu'nun acı hikayesi! Babasını 1 yaşında, nişanlısını kazada kaybetti
Ziya Selçuk neden görevden affını istedi?
Altın fiyatları tepe taklak oldu
TSE Mühendisi, icradan aldığı arsanın eski sahibi tarafından öldürüldü
YAŞ kararları ile emekli olan paşaların maaş ve ikramiyelerini açıklıyoruz
Üvey anneyi yaptığı paylaşım yaktı
'Evli sevgilisinin' evinde yakalanan mühendis, 'cam balkon ölçüsü' alacaktım dedi
Devrilen otomobildeki polis memuru hayatını kaybetti
Yeni Bakan, ilk uygulamalar ve yaratıcı projelerle biliniyor
YÖK'ten, Acil Durum ve Afet Yönetimi ile Sosyal Hizmet Mezunları için 'Üst Öğrenim' sayılmaz kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
orada ne işi vardı 3
gülümse 8
zırnık koklatmamak 2
ağustosun onbeşi yaz onbeşi kış 2
yağmur gel artık 3
şu an çalan şarkı 5
kozalak 1
toplumsal obezite 3
arabanın hoparlörünü patlatma girişimi 2
bostan korkuluğu 2
SON İLANLAR
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Y.lisans ve Doktora İlanı
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tunceli Hozat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Trabzon Tonya Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sakarya Akbelde İnşaat 4 İşçi Alacak
Konya Doğanhisar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla Turizm 1 İşçi Alacak
İstanbul İsyon 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam