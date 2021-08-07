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Karadeniz'de çay ve fındık göçüyle vakalar yüzde 400 arttı

Karadeniz'de çay ve fındık hasat sezonu ile birlikte başlayan göçlerle koronavirüs vakaları yeniden artışa geçti. Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, çay ve fındık hasadıyla bölgede insan hareketliliğinin arttığını belirterek, "Bölgemizdeki artış 1 Temmuz'a göre yüzde 400'e ulaştı. 4 mislinden fazla bir artış var. Maalesef insanlar artık bu durumu ciddiye almıyor" dedi.
07 Ağustos 2021 20:51
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Karadeniz'de çay ve fındık göçüyle vakalar yüzde 400 arttı

Karadeniz'de çay ve fındık hasat sezonu ile birlikte başlayan göçlerle koronavirüs vakalarında artış yaşanmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 24-30 Temmuz haftasına ait koronavirüs risk haritasında 100 bin kişide görülen vaka sayıları Karadeniz illerinde yükseldi. Rize 243,64, Trabzon 241,78, Giresun 230,88'e, Ordu ise 220,25 vaka oranı ile bölgede en çok vaka görülen iller oldu.

'ÖNLEMLERE UYUM YÜZDE 20'

Koronavirüs salgınında normalleşme sonrasında vaka artışlarını öngördüklerini söyleyen Trabzon KTÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, "Pandemide geldiğimiz nokta, tahmin ettiğimiz bir noktaydı. Önlemlerin bırakılması, normalleşme hareketlerinin açılması ve turizm hareketliliğinin başlaması neticesinde bunun olacağını gördük. Çünkü insanların artık önlemlere uyumu şiddetli derecede düştü. Cadde ve sokağa çıktığınızda gördüğünüz, insanların uyumu yüzde 20'lerde" diye konuştu.

'LÜTFEN CİDDİ OLALIM'

Karadeniz'de vakalarda bir ayda büyük yükseliş yaşandığını belirten Prof. Dr. Aydın, "Bölgemizdeki artış 1 Temmuz'a göre yüzde 400'e ulaştı. 4 mislinden fazla bir artış var. Maalesef insanlar artık bu durumu ciddiye almıyor, lütfen ciddi olalım. İnsanların immün sistemi ve doktorların gayretiyle bir şeyler başarmaya çalışılmaktadır. Bizim bölgemizde önce çay sonra fındık hasat dönemi insan hareketlerini artırdı, kalabalıkların oluşmasına sebep oldu. Turizm hareketleri de olabilir. Hepsinin etkisi var. İnsanlar hareket ettiği, birbirine yaklaştığı sürece hangi nedenle olursa olsun bu adımların özellikle de aşısızların fazla olması nedeniyle bulaşı giderek artacaktır" dedi.
DHA
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