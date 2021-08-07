TCDD'den İzmir'deki tren seferlerine ilişkin açıklama
|07 Ağustos 2021 21:00
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TCDD Taşımacılık AŞ, Basmane-Uşak bölgesel treni ile Konya Mavi ve İzmir Mavi trenlerinin İzmir'den (Basmane) normal saatlerinde hareket edeceğini bildirdi.
Şirketin Twitter hesabından yapılan açıklamada, saat 04.50 sularında Muradiye-Alsancak seferini yapan yük treninin dört vagonunun İzmir (Basmane)-Menemen hattı Bayraklı ile Turan durakları arasında raydan çıkması nedeniyle demir yolunun tren trafiğine kapatıldığı anımsatıldı.
Raydan çıkan vagonların çalışmalar sonucu 12.45'te demir yolu üzerine konularak hasar gören demir yolunun tamiratına başlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Saat 13.45 itibarıyla Basmane ile Çiğli arasındaki Hat 1 tren trafiğine açılmıştır. Hat 2 ise 17.00 itibarıyla tren trafiğine açılarak İZBAN bölgesel trenler ve anahat tren seferleri normal olarak işletilmeye başlanmıştı. Basmane-Uşak bölgesel treni ile Konya Mavi ve İzmir Mavi trenleri, İzmir'den (Basmane) normal saatlerinde hareket edecektir."
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