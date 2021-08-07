Vaka sayıları yeniden 25 binin üzerinde
|07 Ağustos 2021 21:22
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Türkiye'de son 24 saatte 246 bin 37 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 100 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 246 bin 37 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 100 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 6 bin 758 oldu.
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 67,15, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 46,20 olarak kayda geçti.
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 41 milyon 682 bin 97'si birinci doz, 28 milyon 678 bin 592'si ikinci doz, 5 milyon 496 bin 567'si üçüncü doz olmak üzere 75 milyon 857 bin 256'ya yükseldi.
En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve İzmir oldu.
En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane, Siirt ve Iğdır olarak sıralandı.
- "Tedbirlere uymalıyız"
Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının hafta sonu olmasına rağmen yüksek seyretmesi sorun olabilir. Bunun önünü almak için aşı olmalı ve bağışıklık kazanana kadar tedbirlere uymalıyız." ifadelerini kullandı.
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