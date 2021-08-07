Korona tedavisi gören Muhittin Böcek, yeniden hastanede
|07 Ağustos 2021 21:34
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Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, AA muhabirine, Belediye Başkanı Böcek'in tahlillerini yaptıklarını söyledi.
Böcek'in durumunun iyi olduğunu anlatan Özkan, "Doğal olarak çok kalabalığa girip çıkıyordu. Rutin kontrol yapıldı, bir sıkıntısı yok. Şu an için yatırılmadı, takip ediyoruz. Hafif öksürüğü vardı." dedi.
Belediye yetkilileri de birkaç gündür süren öksürük şikayeti nedeniyle ailesiyle hastaneye başvuran Böcek'in testlerinin devam ettiğini, sonuca göre yatırılıp yatırılmayacağına karar verileceğini bildirdi.
- "Kovid-19 testim negatif çıktı"
Başkan Böcek, sosyal medya hesabından, "Sevgili dostlar, ateş, öksürük, halsizlik nedeniyle Akdeniz Üniversitemize geldim. Tahlillerim yapıldı, Kovid-19 testim çok şükür negatif çıktı. İyi dileklerinize teşekkür ederim. Sağlıklı güzel günler diliyorum." paylaşımında bulundu.
- Kovid-19 tedavisi görmüştü
Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos 2020'de yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.
Böcek, takibinin yapıldığı hastanede sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.
Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e, daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.
Böcek, sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine 9 Kasım'da yoğun bakım ünitesinden normal servise alınmış ve 3 Aralık'ta da taburcu edilmişti. Muhittin Böcek, 8 Aralık 2020'de ise görevine başlamıştı.
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