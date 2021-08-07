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Kazdağları'na 7 gün 24 saat komando koruması

Önemli bir orman varlığına sahip olan Balıkesir'de yangınlara karşı alınan önlemler arttırıldı. 2021 yılı içinde, özellikle son günlerde ülkemizin bazı bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarıyla mücadele devam ederken hava sıcaklıklarının yükselişiyle birlikte Balıkesir genelinde yangınlara karşı uygulanan tedbirler genişletildi. Kazdağları'ında komando timleri yaya ve araçlı olarak 7 gün 24 saat görev yapacak.
07 Ağustos 2021 21:41
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Kazdağları'na 7 gün 24 saat komando koruması

Balıkesir Valiliğinden alınan bilgiye göre, Mayıs ayı itibariyle uygulamaya konulan tedbirler hava sıcaklıklarının normalin üzerine çıkması ve birçok ilimizde yangınların meydana gelmesi üzerine çok daha kapsamlı olarak hayata geçirilmiş bulunuyor. Bu kapsamda 30 Temmuz 2021 tarihi itibariyle bütün ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklanırken 3 Ağustos 2021 tarihinden itibaren izinli piknik ve mesire alanları, tabiat parkları ve milli parklarda ateşli piknik yapılması yasaklandı.

Vali Hasan Şıldak başkanlığında gerçekleştirilen toplantılarla yangınlara yönelik hazırlıklar tekrar gözden geçirildi, kurumlar arasında en ileri düzeyde koordinasyon sağlandı. Yangın Koordinasyon Merkezi'nde yapılan toplantıda sorumlu kuruluşlar arasında uygulamalı olarak iş bölümü ve yangın anında yapılacak müdahale şekilleri ele alınarak herhangi bir aksaklık yaşanmaması için gereken çalışmalar belirlendi. Vali Hasan Şıldak başkanlığında gerçekleştirilen Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, Belediye Başkanları, orman teşkilatı ve kolluk birimlerinin katıldığı ikinci toplantıda ise yangına müdahale konusunda il genelinde en üst düzeyde koordinasyon çalışması yapıldı. Ayrıca Balıkesir Valiliği tarafından ilde görevli bütün kuruluşların elinde bulunan arazöz ve iş makinelerinin tespitinin yapıldığı, ayrıca maden işletmesi, inşaat şantiyesi gibi özel firmaların sahip olduğu iş makinelerinin de envanterinin hazırlatıldığı bilgisi alındı.

Geçtiğimiz hafta ise Vali Hasan Şıldak başkanlığında Edremit ilçesinde yapılan toplantıda özellikle Kazdağları'na yönelik tedbirler, hazırlık çalışmaları ve planlamalar üzerine çalışma gerçekleştirildi. Bölgede bulunan orman, milli parklar, itfaiye ve jandarma birimlerini ziyaret ederek incelemede bulunan Vali Hasan Şıldak hazırlıkları yerinde görerek personel ile görüşmeler gerçekleştirdi. Ayrıca sosyal medya hesaplarından orman yangınlarıyla mücadele konusunda yapılan çalışmaları duyuran ve bu konuda vatandaşlardan duyarlı olmalarını beklediklerini belirten Vali Hasan Şıldak bazı kırsal mahalleleri de ziyaret ederek mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Alınan tedbirler çerçevesinde orman alanlarına ve milli park girişlerine uyarı afişleri yerleştirilirken il genelinde önleyici faaliyetlerin yoğunlaştırıldığı gözlemleniyor. Son günlerde jandarma, emniyet, orman muhafaza ve milli parklar görevlilerinin orman alanlarının yakınında, giriş noktalarında ve çevresinde sürekli olarak motorlu ve yaya olarak devriye çalışması düzenledikleri, adeta kuş uçurtmadıkları görülüyor. Edinilen son bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan Komando Bölüğü de Kazdağları'nda görevlendirildi. Bu bölgede sürekli devriye faaliyeti icra eden jandarmanın ormanlara giriş ile mesire ve piknik alanlarında ateşli piknik yapılmasını önlemeye yönelik olarak büyük çaba gösterdiği görülüyor.

Vatandaşlar tarafından, alınan tedbirler ve il düzeyinde oluşan yüksek farkındalık memnuniyetle karşılanıyor. Farklı ilçelerden görüşlerine başvurduğumuz vatandaşlar devlet kurumlarının aldığı önlemleri takdirle karşıladıklarını ve muhtemel bir yangında gönüllü olarak görev almak istediklerimi belirtiyorlar. Valilik koordinasyonunda son iki hafta içerisinde yürütülen yoğun önlem çalışmalarının il genelinde kurumlarda ve vatandaşlarda büyük bir duyarlılık oluşturduğu görülüyor.
İhlas Haber Ajansı
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