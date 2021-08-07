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Bakan Koca paylaştı: 'Aşı geldiği gün gitmek lazımmış!'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından "AŞI GELDİĞİ GÜN GİTMEK LAZIMMIŞ!" 30 yaşındaki hastamız Zekeriya Atabey, aşıyı erteleyenlerden. Kendini korumaya çalışsa da Covid-19'a yakalanmayı önleyememiş. Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesinde tedavi altında. Hayatımın en zor günleri diyor. Lütfen dinleyin." mesajını paylaştı.
07 Ağustos 2021 22:36
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Bakan Koca paylaştı: 'Aşı geldiği gün gitmek lazımmış!'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 30 yaşındaki koronavirüs hastasının videosunu paylaştı.

Bakan Koca yaptığı paylaşımda; "AŞI GELDİĞİ GÜN GİTMEK LAZIMMIŞ!" 30 yaşındaki hastamız Zekeriya Atabey, aşıyı erteleyenlerden. Kendini korumaya çalışsa da Covid-19'a yakalanmayı önleyememiş. Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesinde tedavi altında. Hayatımın en zor günleri diyor. Lütfen dinleyin." ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
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