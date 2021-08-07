Bakan Koca paylaştı: 'Aşı geldiği gün gitmek lazımmış!'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından "AŞI GELDİĞİ GÜN GİTMEK LAZIMMIŞ!" 30 yaşındaki hastamız Zekeriya Atabey, aşıyı erteleyenlerden. Kendini korumaya çalışsa da Covid-19'a yakalanmayı önleyememiş. Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesinde tedavi altında. Hayatımın en zor günleri diyor. Lütfen dinleyin." mesajını paylaştı.
|07 Ağustos 2021 22:36
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 30 yaşındaki koronavirüs hastasının videosunu paylaştı.
Bakan Koca yaptığı paylaşımda; "AŞI GELDİĞİ GÜN GİTMEK LAZIMMIŞ!" 30 yaşındaki hastamız Zekeriya Atabey, aşıyı erteleyenlerden. Kendini korumaya çalışsa da Covid-19'a yakalanmayı önleyememiş. Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesinde tedavi altında. Hayatımın en zor günleri diyor. Lütfen dinleyin." ifadelerini kullandı.
"AŞI GELDİĞİ GÜN GİTMEK LAZIMMIŞ!" 30 yaşındaki hastamız Zekeriya Atabey, aşıyı erteleyenlerden. Kendini korumaya çalışsa da Covid-19'a yakalanmayı önleyememiş. Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesinde tedavi altında. Hayatımın en zor günleri diyor. Lütfen dinleyin. pic.twitter.com/sqD5j1f99pDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 7, 2021
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