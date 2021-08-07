Fatih Altaylı kabinede 'affedilecek' isimleri açıkladı!
|07 Ağustos 2021 22:48
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Fatih Altaylı, Ziya Selçuk'un Milli Eğitim Bakanlığı görevinden 'affı'nı istemesini ve kabinede beklenen yeni değişiklikleri yazdı...
"Artık raconu öğrendi bakanlarımız. İstifa yok. Af talebi var. İstifa kimin haddine" diyen Altaylı, sözlerine şöyle devam etti:
"Şimdi de Milli Eğitim Bakanı "Affedildi". Bildiğim kadarı ile bu Ziya Selçuk'un ilk "af talebi" değildi. Epeydir affedilmek istiyordu ama olmuyordu. Sonunda af geldi. Şimdi beklenen başka "aflar" var."
Fatih Altaylı'nın bugünkü köşesinden 'Affedilmeyen' başlıklı bölümü şöyle:
"Artık raconu öğrendi bakanlarımız.
İstifa yok.
Af talebi var.
İstifa kimin haddine.
Şimdi de Milli Eğitim Bakanı "Affedildi".
Bildiğim kadarı ile bu Ziya Selçuk'un ilk "af talebi" değildi.
Epeydir affedilmek istiyordu ama olmuyordu.
Sonunda af geldi.
Şimdi beklenen başka "aflar" var.
Mesela su kuşlarının hedefe koyduğu Milli Savunma Bakanı Akar.
Birkaç gündür iktidar yanlısı medyanın hedefinde.
İsim vermiyorlar ama tarif ediyorlar.
Bir başkası ise epeydir konuşulan Kültür ve Turizm Bakanı.
Bana göre kıyaslamalı olarak başarılı ama parti niyeyse kendisini benimseyemedi.
Şimdi bazı okurlar diyecektir ki, "Hem tarım hem de orman konusunda tarihi başarısızlıklara imza atan Tarım ve Orman Bakanı'nı niye saymıyorsun?"
Saymıyorum çünkü onu Cumhurbaşkanı affetse bu toplum affetmeyecek.
Onun affı mümkün değil."
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