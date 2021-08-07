Meteoroloji il il uyardı! Çok kuvvetli geliyor
|07 Ağustos 2021 23:16
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Meteoroloji'den Pazar günü yurtta yaşanacak hava olayları ile ilgili il il
uyarı yapıldı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada Çorum, Amasya, Tokat, Giresun,
Samsun, Ordu ve Sakarya'da yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.
Meteoroloji tarafından yapılan ilk uyarıda "Orta Karadeniz'de 8 Ağustos (Yarın)
Pazar günü sabah ilk saatler itibariyle kuvvetini artıracak sağanak ve gök gürültülü
sağanak yağışların Çorum, Amasya, Tokat ve Giresun çevrelerinde aralıklarla
ve yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2), başta doğu ilçeleri olmak üzere
Samsun çevreleri, Ordu ili ile Giresun'un batı kesimlerinde çok kuvvetli ve
yer yer şiddetli (50-100 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel,
su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar
ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
denildi.
Meteoroloji'den yapılan yapılan bir diğer uyarıda da "8 Ağustos (Yarın) Pazar
günü Batı Karadeniz ile Sakarya çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak
yağışların yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75kg/m2) olması
beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel
dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlara
karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. " ifadelerini kullanıldı.
Pazartesi günü Marmara Bölgesi ve çevresini yağışlar terk ediyor.İstanbul'da
en yüksek sıcaklık değerinin 31 en düşük ise 20 olarak ölçüleceği öngörülüyor.
Karadeniz kıyıları ve iç kesimlerde ise yağışlar devam edecek.
Salı günü İstanbul ve çevre illerine yağmur yeniden uğrayacak. Yağışlara bağlı
olarak sıcaklıklarda 1-2 derece düşme meydana gelebilir.
Marmara ve Karadeniz kıyılarınca uzanan gökgürültülü sağanak yağışın perşembe
gününe kadar devam edeceği öngörülüyor.
Meteoroloji tarafından yayımlanan Haftalık Hava Durumunda yer alan ifadeler
şöyle: (8 - 14 Ağustos 2021)Mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde yer yer
altında seyredecek olan hava sıcaklıklarının, önümüzdeki hafta içerisinde Marmara'nın
batısı, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin üzerine yükselecek.
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