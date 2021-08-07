TOKİ Konutları teslimatları AK Parti Milletvekili ile belediyeyi karşı karşıya getirdi
|07 Ağustos 2021 23:23
|+Aa- Yazdır
Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu'nun Bağbaşı TOKİ bölgesine giderek hak sahiplerini CHP Milletvekili Metin İlhan ve CHP İl Başkanı Baran Genç ile dinlemesi sonrasında AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli de AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal ile birlikte bölge halkına konutların teslimat tarihini vermişti. Teslimat süresinin geçmesi sonrasında ise yazılı açıklama yapan AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli, "TOKİ tarafından tamamlanarak geçici kabulü yapılan konutlara ilişkin müracaatın ardından belediye 15 gün içinde yapı kullanım iznini vermeyerek CHP'li Kırşehir Belediyesi vatandaşları mağdur etmiştir ve hükümetin işlerinde gecikme yaşandığı algısını oluşturmak istemiştir" ifadelerini kullandı.
Milletvekili ve belediye başkanını karşı karşıya getiren TOKİ'de binaların hak sahiplerine teslim edilememesi üzerine Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu ise Milletvekili Kendirli'nin açıklamasına karşılık olarak; "Eğer bugün gelinen noktada Bin 126 konut sahibi konutlarına kavuşamamışsa bunun sorumlusu müteahhittir" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kaş'ta beş ayrı noktada çıkan orman yangını söndürüldü
07 Ağustos 2021 23:43
|Batı Karadeniz ve Sakarya çevresi için sağanak uyarısı
07 Ağustos 2021 22:42
|Sivas'ta 'cam seyir terası' adrenalin tutkunlarını ağırlayacak
07 Ağustos 2021 21:55
|Kazdağları'na 7 gün 24 saat komando koruması
07 Ağustos 2021 21:41
|Karadeniz'de çay ve fındık göçüyle vakalar yüzde 400 arttı
07 Ağustos 2021 20:51
|Yangınların etkisi denizde de görülmeye başlandı
07 Ağustos 2021 20:30
|Seydikemer'de 4 farklı noktada orman yangını çıktı
07 Ağustos 2021 20:19
|Malatya'da yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü
07 Ağustos 2021 20:13
|Yıllarca atıl olan okul kadınların fabrikası oldu
07 Ağustos 2021 19:11
|Günlük 13 ton tüketiliyor, yaz aylarında satış rekoru kırıyor
06 Ağustos 2021 22:51