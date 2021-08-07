ÖSYM, YKS sonuçlarını hala okullara açmadı
ÖSYM Başkanlığı 28 Temmuz'da sonuçları açıklamasına rağmen, YKS bilgilerini okullarla paylaşmadı
|07 Ağustos 2021 23:24
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ÖSYM Başkanlığı, 28 Temmuz tarihinde YKS sonuçlarını açıklamasına rağmen, okulların kendi öğrencilerinin sonuçlarını gördüğü Kamu Kurumları İşlemleri Sistemine (KKİS) sonuçları yansıtmamıştır.
Tercihlerin başladığı ve devam ettiği bugünlerde okul yöneticilere öğrencilere tercih danışmanlığında yardımcı olunabilmesi için KKİS sistemine bilgilerin işlenmesini talep ediyor.
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