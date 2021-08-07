Ege Ordusu Komutanlığı personeli yangın söndürmede görev aldı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'in Urla ilçesindeki orman yangınıyla mücadele için Ege Ordusu Komutanlığından personel ve iş makinesi görevlendirildiğini bildirdi.
|07 Ağustos 2021 23:27
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