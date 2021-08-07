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Ege Ordusu Komutanlığı personeli yangın söndürmede görev aldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'in Urla ilçesindeki orman yangınıyla mücadele için Ege Ordusu Komutanlığından personel ve iş makinesi görevlendirildiğini bildirdi.
07 Ağustos 2021 23:27
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Ege Ordusu Komutanlığı personeli yangın söndürmede görev aldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İzmir Valiliğinin talebi üzerine Urla'da çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek amacıyla Ege Ordusu Komutanlığından personel ve iş makinesi görevlendirildiği kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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