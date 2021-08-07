Kaş'ta beş ayrı noktada çıkan orman yangını söndürüldü

DUL VE YETİM MAAŞINDA ESKİ EŞ İLE SEVGİLİ AYRINTISI! 5510 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi eşinden boşandığı halde eski eşiyle fiilen birlikte yaşamayı cezalandırıyor ve aldıkları gelir veya aylığı kesiyor. Aynı kişi, nikahsız olarak başka birisiyle fiilen birlikte yaşamakta ise aylıkları kesilecekler kapsamında değil. Bu durum kendi içerisinde ciddi bir çelişki barındırıyor.