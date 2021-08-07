Kaş'ta beş ayrı noktada çıkan orman yangını söndürüldü
Antalya'nın Kaş ilçesinde beş ayrı noktada çıkan orman yangını söndürüldü.
|07 Ağustos 2021 23:43
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Yayla Çavdır Mahallesi'nde beş ayrı noktada henüz belirlenemeyen nedenle aynı anda yangın başladı. Yangınları görenler, durumu itfaiyeye haber verdi.
Bölge sakinlerinin de söndürme çalışmasına destek verdiği yangınlara arazöz ve itfaiye araçlarıyla müdahale edildi.
Yangınların söndürülmesinin ardından ekipler soğutma çalışması yürütüyor.
Öte yandan Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.
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