5 bin personel Gelir İdaresi uzmanlığı özel sınavını bekliyor
|12 Ağustos 2021 16:04
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Büro Emekçileri Sendikası, 7176 sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslarda yer alan "sözlü sınav" ve "en az 75 puan" ibarelerinin iptali istemiyle Danıştay nezdinde dava açmıştır. Açılan davada temel argüman olarak, düzenlemenin yönetmelikle yapılması ve Resmi Gazetede yayımlanması gerektiği belirtilmiştir.
Danıştay 2. Dairesi yaptığı değerlendirmede, düzenlemenin "kamu personeline ait genel hükümleri kapsaması" nedeniyle 3011 sayılı Kanunun 1. maddesi gereğince Resmi Gazetede yayımlanması gerektiğine karar vermiştir.
Danıştay, bu çerçevede iptali istenen "sözlü sınav" ve "en az 75 puan" ibarelerinin yürütülmesinin durdurulmasına karar vermiştir.
Gelir İdaresi Başkanlığı mahkeme kararı sonrasında sınavı iptal etti
Gelir İdaresi Başkanlığı, 22 Mayıs 2021 tarihinde yapılacağı ilan edilen, Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı Danıştay kararı nedeniyle iptal ettiğini 2 Nisan 2021 tarihinde duyurdu.
Şimdi ne olacak?
İlk olarak Ocak ayında yapılacağı ilan edilen ancak pandemi dolayısıyla Mayıs ayına ertelenmiş olan sınav, Danıştay kararı nedeniyle iptal edilmiştir. Başkanlık, konuya dair düzenlemeyi Resmi Gazetede yayımlayarak sorunu çözmesi en uygun yöntem olarak görünmektedir.
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