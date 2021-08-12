1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

5 bin personel Gelir İdaresi uzmanlığı özel sınavını bekliyor

Bir sendikanın açtığı davada, Danıştay'ın iptal kararı vermesi üzerine, kurum için gelir uzmanlığı özel sınavı iptal olmuştu. Başkanlık çalışanları gerekli mevzuat düzenlemesinin yapılarak yeniden sınav ilanına açılmasını talep etmektedir.
12 Ağustos 2021 16:04
+Aa- Yazdır
5 bin personel Gelir İdaresi uzmanlığı özel sınavını bekliyor

Büro Emekçileri Sendikası, 7176 sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslarda yer alan "sözlü sınav" ve "en az 75 puan" ibarelerinin iptali istemiyle Danıştay nezdinde dava açmıştır. Açılan davada temel argüman olarak, düzenlemenin yönetmelikle yapılması ve Resmi Gazetede yayımlanması gerektiği belirtilmiştir.

Danıştay 2. Dairesi yaptığı değerlendirmede, düzenlemenin "kamu personeline ait genel hükümleri kapsaması" nedeniyle 3011 sayılı Kanunun 1. maddesi gereğince Resmi Gazetede yayımlanması gerektiğine karar vermiştir.

Danıştay, bu çerçevede iptali istenen "sözlü sınav" ve "en az 75 puan" ibarelerinin yürütülmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı mahkeme kararı sonrasında sınavı iptal etti

Gelir İdaresi Başkanlığı, 22 Mayıs 2021 tarihinde yapılacağı ilan edilen, Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı Danıştay kararı nedeniyle iptal ettiğini 2 Nisan 2021 tarihinde duyurdu.

Şimdi ne olacak?

İlk olarak Ocak ayında yapılacağı ilan edilen ancak pandemi dolayısıyla Mayıs ayına ertelenmiş olan sınav, Danıştay kararı nedeniyle iptal edilmiştir. Başkanlık, konuya dair düzenlemeyi Resmi Gazetede yayımlayarak sorunu çözmesi en uygun yöntem olarak görünmektedir.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Formasyon kaldırıldı, yerine konan program ise 1 yıldır açılmıyor
12 Ağustos 2021 11:52		 Memurlara verilecek ödülün şartları nedir ve Temmuz sonrasında tutarı ne kadar oldu?
12 Ağustos 2021 10:00
İşçilere yapıldı. Memurlara da kıdem zammı yapılır mı?
12 Ağustos 2021 00:03		 İşçilere 500 TL verildi. Memurlar, 600 TL seyyanen zam istiyor
11 Ağustos 2021 16:17
Polis amirliğine başvuruda kritik yaş ve puan şartı değişikliği
11 Ağustos 2021 08:42		 MEB, yönetici görevlendirmedeki haksızlıkları giderecek mi?
10 Ağustos 2021 18:21
Dokuz başlıkta memurların yıllık izinlerle ilgili bilmesi gerekenler
10 Ağustos 2021 16:00		 Danıştay İDDK aleyhe karar verdi. Bazı sağlık personelinden 30 bin TL isteniyor
10 Ağustos 2021 14:08
Adalet Bakanlığının 4 sınav sonucunu açıklaması bekleniyor
10 Ağustos 2021 11:06		 Yedi personel genel müdürü özelinde MEB'deki personel politika çıkmazının sebepleri
09 Ağustos 2021 14:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:27 - Bakan Pakdemirli: Burdur Bucak yangını kontrol altına alındı16:24 - Manisa'da cinayet: Ölen de öldüren de 70 yaşında16:20 - İstanbul'da vakalar yeniden kırmızı alarm veriyor16:14 - İzmir'de 48 saatlik su kesintisi yaşanacak16:04 - 5 bin personel Gelir İdaresi uzmanlığı özel sınavını bekliyor16:02 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti
16:02 - Vaka haritası güncellendi... Vaka sayısı en çok artan iller15:59 - Ekonomistler, Merkez Bankası faiz kararını değerlendirdi15:59 - Araştırmaya göre, Kovid-19 gelecek yıllarda çocuk hastalığı haline gelebilir15:50 - Şanlıurfa'da panelvanın çarptığı çocuk hayatını kaybetti15:50 - 'Devletimizin bütün imkanları halkımız için seferber edilmiştir'15:40 - Denizli'de kayınvalidesini öldüren şüpheli tutuklandı
15:37 - Kripto para borsasına 28 bin dolarlık dolandırıcılık iddiası15:32 - Selde can pazarı: Gözden kayboldu15:27 - Şanlıurfa'da 3 kişinin cinayet zanlısı yakalandı15:21 - Yasa dışı bahis ve müstehcen yayın nedeniyle 108 site engellendi15:16 - MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi
15:10 - Sel felaketinde ölü sayısı artıyor: Can kaybı 9'a yükseldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Vakalar sıfırlanmasa da, okulların Eylül'de açılmasını istiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Hükümetin memurlara yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
Memur-Sen'den ilk açıklama: Rakamlar beklentimizi karşılamıyor
Bakan Bilgin: 3600 teklifini kabul ediyoruz, çözülmesini istiyoruz
İşçilere yapıldı. Memurlara da kıdem zammı yapılır mı?
Memur, internette yorum yazdı, 1 yıl hapis aldı. AYM, mahkemeyi eleştirdi
Alkollü sürücünün çarptığı YKS birincisi yaşamını yitirdi
Öğretmenevi odaları internetten satılacak
Memurlara verilecek ödülün şartları nedir ve Temmuz sonrasında tutarı ne kadar oldu?
Merkez Bankası faizi sabit tuttu
Meral Akşener'in kahvehane ziyaretinde gergin anlar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Çalıkuşu 1
makarnanın haşlama suyu 2
yüzümdeki depremler 1
Noktalama işaretleri 1
lavaş 4
evden işe işten eve 1
ingiliz aksanı 3
whois 1
çalışmaktan dolayı sözlüğü boşlamak 2
gözlüğü evde unutmak 1
SON İLANLAR
DOKAP 6 sözleşmeli personel alacak
Balıkesir Üniversitesi Sözleşmeli 23 sağlık personeli alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Y.lisans ve Doktora İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam