Ankara-Eskişehir yolunda ulaşıma sel engeli
Ankara-Eskişehir yolunda sağanak sonrası oluşan selden dolayı trafik durma noktasına geldi. Birçok sürücü de zor anlar yaşadı.
|08 Ağustos 2021 00:40
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Başkentte uzun bir aradan sonra tekrar etkisini gösteren sağanak kentte selin meydana gelmesine neden oldu.
Ankara - Eskişehir yolunda yaşanan selden dolayı bölgede trafik durma noktasına gelirken, birçok sürücü de zor anlar yaşadı.
Sular altında kalan yollar nedeniyle araç sürücüleri uzun süre beklerken, sel sularına kapılan iki otomobil ise metrelerce sürüklendi.
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