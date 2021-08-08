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Ankara-Eskişehir yolunda ulaşıma sel engeli

Ankara-Eskişehir yolunda sağanak sonrası oluşan selden dolayı trafik durma noktasına geldi. Birçok sürücü de zor anlar yaşadı.
08 Ağustos 2021 00:40
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Ankara-Eskişehir yolunda ulaşıma sel engeli

Başkentte uzun bir aradan sonra tekrar etkisini gösteren sağanak kentte selin meydana gelmesine neden oldu.

Ankara - Eskişehir yolunda yaşanan selden dolayı bölgede trafik durma noktasına gelirken, birçok sürücü de zor anlar yaşadı.

Sular altında kalan yollar nedeniyle araç sürücüleri uzun süre beklerken, sel sularına kapılan iki otomobil ise metrelerce sürüklendi.
İhlas Haber Ajansı
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