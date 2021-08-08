Toplu sözleşmede, ilk aşama komisyon çalışmaları tamamlandı
6. dönem toplu sözleşmelerinin ilk basamağı olan 11 hizmet kolundaki komisyon çalışmaları tamamlandı
|08 Ağustos 2021 01:06
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2 Ağustos 2021 tarihinde başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde hafta içinde 11 hizmet kolundaki taleplere dair komisyon çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalarda taleplerin hangisinin toplu sözleşme kapsamında olup olmadığı konusu ele alındı.
Pazartesi gününden itibaren genele yönelik taleplerin komisyon çalışmaları yapılacak. Bu çalışmada da yine taleplerin toplu sözleşme kapsamında olup olmadığı konusu ele alınacak.
Hem hizmet kolu hem de genele yönelik taleplerden toplu sözleşme kapsamında olduğu değerlendirilenlerin müzakeresine 13 Ağustos tarihinden itibaren başlanacak.
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