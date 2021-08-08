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Toplu sözleşmede hakem kurulu üyeleri belli oldu

6. dönem toplu sözleşmede Kamu Görevlileri Hakem Kurulu üyeleri belli oldu
08 Ağustos 2021 01:21
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Toplu sözleşmede hakem kurulu üyeleri belli oldu

2 Ağustos'ta başlayan 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin hakem heyeti belli oldu. Takvime göre 22 Ağustos'a kadar yetkili konfederasyon Memur-Sen ve hükümet arasında uzlaşma sağlanmazsa kararı hakem heyeti verecek.

KANUNA GÖRE KURULUN ÜYE YAPISI

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun üye yapısı şu şekilde oluşturulmaktadır:

a) Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkan, Başkanvekili, Başkan Yardımcısı veya Daire Başkanları arasından Cumhurbaşkanınca Başkan olarak seçilecek bir üye,
b) Cumhurbaşkanınca belirlenen bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarından dört üye,
c) Bağlı sendikaların üye sayısı itibarıyla en fazla üyeye sahip konfederasyon tarafından belirlenecek iki, bağlı sendikaların üye sayısı açısından ikinci ve üçüncü sırada bulunan konfederasyonlardan birer üye,
d) Üniversitelerin kamu yönetimi, iş hukuku, kamu maliyesi, çalışma ekonomisi, iktisat ve işletme bilim dallarından en az Doçent unvanını taşıyanlar arasından Cumhurbaşkanınca seçilecek bir üye,
e) Bağlı sendikaların üye sayısı itibarıyla en fazla üyeye sahip konfederasyon tarafından üç, bağlı sendikaların üye sayısı açısından ikinci ve üçüncü sırada bulunan konfederasyonlar tarafından ikişer olmak üzere (d) bendinde belirtilen bilim dallarından en az Doçent unvanını taşımak kaydıyla, önerilecek toplam yedi öğretim üyesi arasından Cumhurbaşkanınca seçilecek bir üye,
olmak üzere onbir üyeden oluşur.

HAKEM HEYETİ 4 GÜN İÇİNDE KARAR VERECEK

11 kişiden oluşan hakem heyetinin uzlaşma olmaması durumunda 6 gün içerisinde karar vermesi gerekiyor.

Yasaya göre kamu işvereni ile yetkili konfederasyon uzlaşma sağlayamazsa hakem heyeti süreci işliyor. 22 Ağustos tarihinde yapılacak başvuru sürecinden sonra karar vermek için 6 günlük bir süre kalıyor. Hakem heyeti uzlaşma olmaması durumunda 26-31 Ağustos tarihleri arasında karar vermek zorunda.

HAKEM HEYETİ ÜYELERİ BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanlığı İdari İşleri Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Bilal Şentürk imzasıyla, 6 Ağustos 2021 tarihinde, kurulun asil üyelerine bir yazı göndererek gerekli tebligatlarda bulundu.

5. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu üyesi olan Fatih Uşan, Cumhurbaşkanlığınca, doğrudan belirlenen öğretim üyesi kontenjanından, 6. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde de asil üyeliğe seçildi.

Memurlar.Net
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