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'Doğalgaz ve elektriğe %40 zam gelebilir'

Eski BOTAŞ Gaz Alımı Daire Başkanı Ali Arif Aktürk ve GazDay Genel Müdürü Mehmet Doğan, geçen sene dibe vuran küresel petrol ve doğalgaz fiyatlarının bu yıl hızla yükseldiğini ve önümüzdeki aylarda doğalgaz ve elektriğe büyük zam gelmesini beklediklerini söyledi.
08 Ağustos 2021 01:28
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'Doğalgaz ve elektriğe %40 zam gelebilir'

Temmuz'da doğalgaza yüzde 12, elektriğe yüzde 15 zam yapılmasının ardından uzmanlar kış aylarında daha büyük zamların gelebileceği uyarısında bulundu.

Sözcü'den Emre Deveci'nin haberine göre, geçen sene dibe vuran küresel petrol ve doğalgaz fiyatları bu yıl hızla yükselirken, özellikle Avrupa'da doğalgaz fiyatlarındaki rekorlar dikkat çekiyor.

DOĞALGAZA BÜYÜK ZAM YOLDA

Türkiye'nin boru hatları üzerinden şu an bin metreküpünü yaklaşık 240 dolara satın aldığı Rus gazının Avrupa fiyatı ilk kez 540 doları aşarken, spot LNG fiyatları da tarihi yüksek seviyelerde seyrediyor ve Türkiye'nin boru gazı alım fiyatlarının yaklaşık iki katı seviyelerde bulunuyor.

Eski Botaş Gaz Alımı Daire Başkanı Ali Arif Aktürk ve GazDay Genel Müdürü Mehmet Doğan, doğalgaz ve elektrik fiyatlarındaki olası gelişmeleri değerlerdi.

Uzmanlar, yıl başından bu yana yüzde 18,8 zamlanan doğalgaza, dolar kuru yatay seyretse bile bu kış yaklaşık 40 daha zam gelebileceğini belirtiyor.

Şu an 238 dolar olan Botaş'ın Rus gazı alım fiyatının 2021'in son çeyreğinde yaklaşık 270 dolara yükselebileceğini, 2022'nin ilk çeyreğinde daha da artmasının beklendiğini belirten Aktürk, Türkiye'nin kış döneminde artan talebin bir kısmını şu an çok daha yüksek fiyatta olan spot LNG ile karşılamak zorunda olduğunu ve ithalat maliyetinin daha da artacağını, 2022 yaz aylarına kadar yüksek fiyatların görülmeye devam edeceğini dile getirdi.

"ELEKTRİKTE ZAM YÜZDE 40'I BULABİLİR"

Geçen sene nisanda 20 doların altına gerileyen petrol fiyatlarının bu yıl 70 doların üzerine çıktığına işaret eden Aktürk, Türkiye'nin boru gazı ithalat fiyatlarının da petrol fiyatlarına endeksli olduğunu hatırlattı.

Bu sene yaz döneminde yüksek sıcaklıklar nedeniyle özellikle klima kullanımı etkisiyle elektrik tüketiminin rekor kırdığını ve kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerden üretilen elektriğin azaldığını hatırlatan Aktürk, artan talebin doğalgaz çevrim santrallerinden karşılandığını ve bunun da Türkiye'nin doğalgaz ithalat miktarını artırdığını belirtti.

Aktürk, Türkiye'de de doğalgazda ekim ayında yüzde 15, yıl sonunda da yüzde 20'lik zam beklediğini, toplam zam oranının yaklaşık 40'ı bulabileceğini belirtti.

DOLAR ARTIŞI ZAMMI ARTTIRABİLİR

Dolar/TL'deki olası artış, doğalgaz ve elektrikte olası zam oranlarını daha da artırabilir.
Sözcü
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