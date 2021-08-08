'Millet İttifakı, Mehmet Şimşek'e teklif götürdü'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde eski AK Partililerden birine Millet İttifakı'nın başkan adayı olması için teklif götürüldüğü yönündeki iddialar yeni boyut kazandı.

Son birkaç gündür kamuoyunda konuşulan ismin kim olduğu sonunda belli oldu.

Konuyla ilgili CNN Türk ekranlarında konuşan Araştırmacı Hilme Daşdemir, CHP yönetiminin teklif götürdüğü kişinin Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olduğunu söyledi.

Daşdemir, teklifin bizzat Kılıçdaroğlu'nun en yakınlarından biri tarafından iletildiğini söyledi.

Daşdemir, Şimşek adının neden tercih edildiği iddiasını ise, "Kürt kökenli olması, eski AK Partili olması, ekonomist olması gibi özellikleri nedeniyle tercih edilmiş olabilir" dedi.

Daşdemir, açıklamalarının devamında gelen "Şimşek'e direk teklif gitmiş ve ne cevap vermiş" sorusu üzerine ise şöyle konuştu:

Mehmet Şimşek, AK Parti'den bakanlık yaptı. Ancak şurada şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı aday olmak ister mi orası belirsiz. Cumhurbaşkanı'nın karşısında nasıl bir söylem geliştirir, başarılı olabilir mi olamaz mı?

Bu da ayrıca tartışılması gereken bir nokta. Temaslarının olduğunu ve hayır demediğini biliyorum. Evet deyip demediği önümüzdeki günlerde tartışılacak ama hayır demediğini gibi bir bilgi var. Evet deyip demediği önümüzdeki günlerde belli olacak.

Hilmi Daşdemir, dile getirdiği iddianın "bir duyum" olduğunu sözlerine ekledi.