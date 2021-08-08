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Aşı olmasa yoğun bakım patlardı

Koronavirüste yükselişe geçen vaka sayılarına rağmen yoğun bakım doluluk oranları geçen yıla göre daha az seyrediyor. Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Sema Turan, "Aşılanma olmasaydı, 2. ve 3. pikte yaşadığımız görüntüyü yaşardık. Aşılama yapılmasaydı, yoğun bakımlarımızı yeniden revize edip yeni yoğun bakımları açmak zorunda kalırdık" dedi
08 Ağustos 2021 06:15
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Aşı olmasa yoğun bakım patlardı

Kovid-19 tablosunda da son iki haftanın zatürree oranı yaklaşık yüzde 5 iken geçen yılın aynı döneminde bu oran yüzde 9 olarak kayıtlara geçti. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Sema Turan da vaka sayılarının yüksek olmasına rağmen aşılamanın artmasıyla beraber yoğun bakım doluluk oranlarının geçen yıla göre azaldığını söyledi.

AŞISIZLAR AĞIR GEÇİRİYOR

Vaka tablosuna değinen Turan, "Vaka sayısı pozitifliği çok ama hastaneye yoğun bakım yatış oranlarına bakmak lazım. Geçtiğimiz yılın ağustos ayındaki yoğun bakım hastane talebi ile bu dönemin yoğun bakım hastane talebi birbirinden farklı. Hastalık aşısız bireylerde ciddi ağır geçiyor. Yaygın akciğer tutulumuyla geliyor hastalarımız" dedi.

GEÇEN YIL İKİ KATIYDI

Turan, "Aşılanma olmasaydı, 2. ve 3. pikte yaşadığımız görüntüyü yaşardık. O dönemlerde günlük ölüm sayıları çok yüksekti. Entübe edilen hasta sayısı her gün artıyordu. Aşılama yapılmasaydı, yoğun bakımlarımızı yeniden revize edip yeni yoğun bakımlar açardık. Yine açmaya başladık ama geçen dönemdeki gibi değil. Şu an 6 tane kovid yoğun bakımım çalışıyor. Yanına bir tane daha eklemek zorunda kaldım bu hafta. Ağır pik dönemlerinde 15 yoğun bakım açıyorduk. Bunun iki katı oranında yoğun bakım açmak zorunda kalıyorduk" ifadelerini kullandı.

HATIRLATMA DOZU YAPILMALI

Turan, "Aşılama hastalık şiddetini hafiflettiği için çok fazla yoğun bakım ihtiyacı olmuyor. Aşı şemasının tamamlanması hastalığa karşı koruyuculukta en önemli şey. İki doz aşısını olmuş ve üzerinden bir süre vakit geçmiş bireyler daha iyi korunuyorlar." diye konuştu.

12-15 yaş hedefi

Koronavirüs Bilim Kurulu, aşı yaşının 12-15 yaşa çekilmesi konusunu masaya yatırdı. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının başlayacağı 6 Eylül öncesinde aşı yaşını risk grubundakiler için 12, diğerleri için 15 yaşa kadar indirme konusunda karar alınacağını açıkladı. Turan, "Hedefimiz okulları açmak. İlk etapta 15 yaşa kadar 12-15 yaş arasında da yüksek riskli grubu aşılama planı var. Bu konuda net karar alınacak yakın zamanda. Okulların açılmasından önce olması tabi ki hedefimiz. Öncelikle okullar açılmadan bu işi yapmak, çocukların yeterli immünizasyonunu sağlamak için düşünülmekte. İlk etapta 15 yaşa kadar 12-15 yaş arasında da yüksek riskli grubu aşılama planı var" diye konuştu.
Yeni Şafak
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