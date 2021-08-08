Enflasyonu fırsat zamları tetikliyor
|08 Ağustos 2021 06:40
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Salgının seyrine ilişkin belirsizlikler sürerken, esnetilen kısıtlamalar hizmetler sektöründe fiyat artışlarını da beraberinde getirdi. Kademeli açılmanın etkisiyle hizmetler sektörünün pek çok kolunda TÜFE'nin iki katına ulaşan fiyat artışları görüldü. Z Raporu'nun Ağustos sayısında artışların ana kaynağı, 'Ekonomik Toparlanmayla Gelen Enflasyon Riski" başlıklı yazıda ele alındı.
HİZMETLER SEKTÖRÜNDE TALEP İKİ KAT ARTTI
Tüm dünyada enflasyonu yükselten temel unsurlar; küresel talepteki hızlı toparlanma, emtia fiyatlarındaki artış eğilimi, farklı sektörlerde yaşanan arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerinde yaşanan artış oldu. Salgının seyrine ilişkin belirsizlikler tüm dünyada enflasyon endişelerini de beraberinde getiriyor. Türkiye'de de Haziran ayı itibarıyla TÜFE yüzde 17,53'e yükseldi. Aylık bazda yüzde 1,94 artan TÜFE'yi yukarı taşıyan en önemli kalemin hizmetler sektörü olması ise dikkat çekici. Kapanmalar nedeniyle sert ciro kayıpları yaşayan hizmetler sektörü kısıtlamaların esnetilmesiyle yüksek bir talep artışıyla karşı karşıya kaldı.
7 SERBEST TİCARET ANLAŞMASI
Dünya Ticaret Örgütü'nün ticaret savaşları karşısında yaptırım gücünün olmayışı nedeniyle ülkeler, küresel ticareti baltalayan ek vergiler, korumacı ve dayatmacı tarifeler karşısında çözüm arayışı içinde. İkili ve bölgesel ticaret anlaşmaları bu nedenle canlı tutulmaya çalışılıyor. Çin'in de aralarında bulunduğu Asya- Pasifik bölgesindeki 15 ülke, geçen yıl bitmeden dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşmasına imza attı. AB'den ayrılan İngiltere, Türkiye dahil bazı ülkelerle ikili serbest ticaret anlaşmaları yaparken, Trump'ın politikalarıyla etkisizleşen 11 üyeli Trans Pasifik Ortaklığı'na da resmen başvurarak, serbest ticaret anlaşmasını müzakere etme kararı aldı. Z Raporu, küresel ihracatın seyrini değiştirecek ikili ve bölgesel ticaret anlaşmaları sayfalarına taşıdı.
KRİPTO VARLIK GERÇEĞİ
Küresel ölçekte kripto varlık sayısı 9 bini aştı. Ancak bilinçsiz yatırımlar nedeniyle kimi evini, kimi arabasını sattı, yılların birikimini kripto varlıklar nedeniyle kaybetti. Yüzde 16 ile Türkiye, nüfusa oranlandığında en fazla kripto varlık sahibi olan 4. ülke konumunda. Pek çok ülke kripto varlıklarla ödemeleri yasaklasa da artan ilginin önüne geçilemiyor. Kripto varlık platformlarının bazılarında yaşanan mağduriyetler, bu varlıklara olan güveni sorgulatıyor. Z Raporu, kripto varlık gerçeğinin arka planını araştırdı.
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