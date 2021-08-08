FETÖ'cüler Başsavcının sözlerini cımbızlayıp algı operasyonu yaptılar

Türkiye'yi karalama çalışmalarını yurt dışından sürdüren firari FETÖ'cüler, geçen ay 15 Temmuz'u karartma adına bir 'propaganda belgeseli'ne imza attı. Belgeselde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kendilerine röportaj vermiş gibi gösteren FETÖ'cüler, bir montaja daha imza attı.

Belgeselde FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine karşı ilk soruşturmayı açan, dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Üyesi Harun Kodalak'ın daha önceden verdiği bir röportajı kullanan FETÖ'cüler, açıklamaları montajlayarak hainliklerini aklamaya çalıştı.

Videoda Kodalak'ın FETÖ iddianamesine ilişkin yıllar önce söylediği "Bizim teknik sıkıntımız var. Birçok kesimi silahlı terör örgütü olduğuna inandıramıyorduk. İddianamemizde de bu argümanımızı destekleyecek çok doyurucu belgeler, bilgiler bulamadık." sözlerine yer veren FETÖ'cüler, bunu 'itiraf' olarak sundular.

İşte FETÖ'cülerin kırptığı o bölümler

Konuyu bugünkü köşe yazısında dile getiren Akşam yazarı Mustafa Kartoğlu, Kodalak'ın sözlerinden FETÖ'cülerin kırptığı bölümleri parantez içine alarak şöyle aktardı:

"Bizim teknik sıkıntımız var. Birçok kesimi silahlı terör örgütü olduğuna inandıramıyorduk. (Biz inanıyorduk da kamuoyunu inandıramıyorduk.) İddianamemizde de bu argümanımızı destekleyecek çok doyurucu belgeler, bilgiler bulamadık. (Ne vardı, MİT TIR'ları hadisesi vardı. Bize göre yeterliydi ama kamuoyu bunu yeterli görmüyordu. Bir de örgütün eski mensuplarından, sonradan ayrıldığını söyleyen Kemalettin Özdemir. Önemli bir isim. Onun, çatı iddianamesinde tanık sıfatıyla iddianamesi var. Soruşturma savcısı arkadaşımız ona sormuştu, 'Bu örgütün silahlı unsurları neler' diye. Demiş ki, 'Bu örgütün silahlı özel bir güce ihtiyacı yok ki; zaten emniyet elinde, askeri teşkilat elinde. Bu örgütün silahlı gücü zaten bu.' İddianamede var bu. Ama 15 Temmuz gecesi bu hainler bizim kamuoyunu çok inandıramadığımız silahlı terör örgütü unsurunu kendi kendilerine deşifre ettiler."

Kartoğlu yazısının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Demek ki neymiş;

FETÖ'nün silahlı terör örgütü olduğu, silahlı kısmının da emniyet ve ordu içinde bulunduğu, iddianamede varmış. Buna rağmen ikna olmayanlar, 15 Temmuz gecesi örgütün silahlı tarafını görmüş oldular.

FETÖ'cüler Kodalak'ı ilk kez hedef almyor. Çünkü onların darbe girişimine karşı, o ünlü temsili heykeldeki hukukun kılıcını çeken Cumhuriyet'in başsavcısıydı.

***CHP yönetimine ve seçmenlerine adalet adına bir çağrım var;

Kılıçdaroğlu'nun sözleri montajlandığında ayağa kalkıyorsanız, FETÖ ile mücadele edenlerin sözleri

FETÖ'cülerin her şeyi işine geldiği gibi çarpıtabilen bir alçaklığın mensupları olduklarını, CHP'nin genel başkan başdanışmanlığına kadar adam soktuklarını unutmayın."