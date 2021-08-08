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Kripto paraya Kanada modeli önerisi

Hazine ve Maliye Bakanlığının üzerinde çalıştığı kripto para düzenlemesinin ekimde Meclis'e gelmesi beklenirken, yasanın içeriğine ilişkin tartışmalar sürüyor.
08 Ağustos 2021 06:50
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Kripto paraya Kanada modeli önerisi

Söz konusu yasa ile kripto varlık çeşitlerinin tanımlanması, alım veya satım yapanların uyması gereken ilkelerin belirlenmesi, ilgili şirketlerin Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) gözetiminde faaliyette bulunması ve şirketlere asgari sermaye şartının getirilmesi planlanıyor. Konunun paydaşlarından ise çalışmaya ilişkin çeşitli öneriler geliyor.

KARDAN VERGİ

Gazetemize konuşan Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün, Türkiye'de çıkarılması öngörülen kripto para yasası için "Kanada modeli"nin uygun olacağını söyledi. Ergün "Yasa, bu döneme kadar yaşanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi ve insanların güvenli kripto para alışverişi yapabilmesi adına önemli bir adım. Öncelikli mesele, işlem güvenliğinin sağlanması. Platformlar, güvenli ortamlar değil. Thodex olayında bunu gördük. İşlem güvenliğinin sağlanması adına, bu şirketlerin kurulabilmesine yönelik ciddi kriterler getiriliyor. SPK'ya bağlanması da önemli, denetim altında olacaklar" diye konuştu.

Kripto para yasalarıyla ilgili dünyada örnek alınabilecek bazı modeller olduğuna dikkat çeken Ergün, "Kanada modeli uygun olur. Orada platformlar SPK benzeri bir kuruma bağlanmış, işlemlerin güvenliği ve denetimi yine bu kurum tarafından sağlanıyor. Ayrıca belli bir miktar üzerinde yapılan para transferlerine bildirim yükümlülüğü getirilmiş. İşin maliye boyutu da olacak. Dünya üzerinde kar üzerinden yüzde 20-30 vergilendirmeler var. Bu da paranın kayıt içinde kalmasını sağlamış olacak. Model, bu açıdan da olumlu" değerlendirmesini yaptı.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ
Türkiye
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