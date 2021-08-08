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Faizlerde indirim sonbaharda

Enflasyonun mevcut şartlar altında ekim-kasım gibi aşağı dönebileceğini belirten ekonomistler "Piyasanın yıl sonu beklentisi yüzde 16-17... Bu durumda TCMB'ye, ilk etapta 50-100 baz puanlık indirim alanı oluşacak" diyor.
08 Ağustos 2021 07:25
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Faizlerde indirim sonbaharda

Geçtiğimiz hafta ekonomi cephesinde yaşanan en önemli gelişme, temmuz ayı enflasyon rakamları ve sonrasında yaşananlar oldu. TÜİK verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 18,95'e çıktı. Bu rakam, yüzde 19 olan TCMB politika faizini de yakalamış oldu. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, göreve gelmesinin ardından Para Politikası Kurulu toplantı metinlerine "Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar; politika faizi, enflasyonun üzerinde oluşturulmaya devam edecek" ifadesini eklemişti. Konuyla ilgili geçen hafta açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Ağustos ayını geride bıraktığımızda, enflasyonda düşüşü göreceğiz. Bundan böyle enflasyonunun daha da yukarı çıkması mümkün değil. Faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz. Yüksek faiz yok. Yüksek faiz bize yüksek enflasyonu getirecektir. Ağustos ayı kırılma noktasıdır" ifadelerini kullandı. Şimdi enflasyon ve politika faizinin aynı noktada buluşması ve otoritelerden gelen farklı söylemler, önümüzdeki aylarda faiz politikasının nasıl şekilleneceği yönünde merakları da artırdı.

ÖNCE SÖZLÜ YÖNLENDİRME

Ekonomistler, ÜFE'deki yüksek seyre işaret ederek "Ağustosta enflasyonun, yüzde 19 olan politika faizini de aşma riski var. Bu durumda Merkez Bankası'nın pozitif reel getiri için, teknik olarak faizi artırması gerekir. Ancak bu da çok mümkün görünmüyor, muhtemelen sözlü yönlendirme yoluna gidilecek" görüşünü dile getiriyor. Faiz artırımının ancak küresel piyasalarda bir panik oluşması durumunda gündeme geleceğini savunan ekonomistler, "Merkez Bankası kısa vadede duruşunu değiştirmeyecektir. Şartlar ortada, fiyatlar ve kur yüksek. Ancak Merkez, enflasyonda gelecek perspektifini daha da ön plana çıkaracak. Ekim-kasım gibi baz etkisiyle enflasyonun düşüşe geçeceğini vurgulayacak. Böylece faizde indirim yönünde adım gündeme gelebilecek. Ama bunlar da çok hassas süreçler, iyi yönetilmesi gerekiyor. Piyasanın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 16-17... Tabii ki buralara doğru hareket olursa, son aylarda kısıtlı miktarda bir faiz indirimine gidebilir. İndirim miktarı da 50-100 baz puan olabilir" öngörüsünde birleşiyor.
Türkiye
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