1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yangınların faturası 5,5 milyar TL

Türkiye'de orman yangınları hızla kontrol altına alınırken, tahribatın maddi boyutu da yavaş yavaş belli olmaya başladı
08 Ağustos 2021 07:40
+Aa- Yazdır
Yangınların faturası 5,5 milyar TL

Ekonomi Gazetecileri Derneği tarafından düzenlenen "Orman Yangınları, İklim Krizi ve Yeşil Yıkama" seminerine katılan Dr. Uygar Özesmi, "Uydu görüntülerinden tespit yapan Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemine göre; son yangınlarla birlikte bu yıl yaklaşık 120 bin hektarlık alan yandı. Yok olan ağaç varlığı, bugünkü değerle 2 milyar TL civarında... Buraları söndürme, soğutma ve yeniden ormanlaştırma maliyetinin ise 3,5 milyar TL olacağı tahmin ediliyor. Toplam maliyet bugün itibarıyla 5,5 milyar TL'ye ulaştı" dedi.

ORMANA SADECE KÜTÜK OLARAK BAKILMAMALI

Orman Sürdürülebilirlik Konseyi'nin Sertifikalandırma Sistemine bakıldığında, 2012-2020 yılları arasında Türkiye'deki sertifikalı orman alanlarının her yıl arttığını ancak toplam orman işletmelerinin sadece yüzde 28'sinin bu sertifikayı almaya hak kazandığını belirten Dr. Uygar Özesmi, "Bu veri, geriye kalan yüzde 72'lik alanların sürdürülebilir işletilmediği anlamına geliyor. Ormanlara sadece kesimlik kütük olarak bakmak yanlış. Çünkü biyolojik çeşitliliğin de korunması gerekiyor. Bu açıdan Türkiye'de sadece 46 koruma alanı var. Bunlar 408 bin 500 hektar alan. Yani yanan alanların sadece 3,4 katı... Önümüzdeki süreçte bu korunan alanları da artırmak gerekiyor" diye konuştu.
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kripto paraya Kanada modeli önerisi
08 Ağustos 2021 06:50		 Maske ve tıbbi eldiven ihracatında ön izin şartı kaldırıldı
06 Ağustos 2021 17:26
Merkez Bankası'nın faizi sabit bırakması bekleniyor
06 Ağustos 2021 16:29		 Türk boğazları milli sistemle yönetilecek
06 Ağustos 2021 14:00
Temmuz sonrası 3600 ek göstergede 3.056 TL'lik fark! İşte nedeni...
06 Ağustos 2021 11:00		 163 ülke Türkiye üretimi klima ile serinledi
05 Ağustos 2021 16:31
Merkez Bankası rezervleri 105 milyar 721 milyon dolar oldu
05 Ağustos 2021 14:53		 Memur emeklilerine yapılan alt sınır aylık tutarı ne kadar oldu?
05 Ağustos 2021 14:33
24 saat para göndermede limit 2 bin liraya yükseltildi
04 Ağustos 2021 10:09		 'Yangın söndürme helikopterinin düştüğü' iddiası yalanlandı
03 Ağustos 2021 19:14
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:45 - Doğu Anadolu'daki 7 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak10:37 - Yangınlar sonrası Tatvan Belediyesi'nden anlamlı hareket10:30 - Şile sahillerinde yoğun dalga ve akıntı nedeniyle denize girmek yasaklandı10:19 - Esnafa finansal okuryazarlık eğitimi verilecek10:15 - Emine Erdoğan Mete Gazoz'u kabul etti10:13 - Kira gibi aidat ödüyoruz
10:09 - Koronalı hasta otelde yakalandı: 4 bin 50 lira ceza uygulandı09:55 - Emekliliğinizi iptale kadar götürecek harflere dikkat!09:50 - 'Cumhurbaşkanı adaylığı' yorumu: 'Siz olacaksınız' denirse, olunur09:48 - Sultangazi'de PKK operasyonu: 3 gözaltı09:35 - THK'nın talebine mahkemeden ret! 44 mülkünü satamayacak09:24 - İmamoğlu'ndan İstanbullular'a çağrı: İlk katılımcı bütçe
09:15 - 'Erkin Koray dinliyorum Cüneyt Arkın izliyorum'08:55 - Fındık göçü vakaları patlattı08:42 - Kimliğini kaybetti başına gelmeyen kalmadı08:40 - Memurların bilmesi gereken güncel kritik bilgiler08:38 - Yangın tüplerinin yüzde 14'ü uygunsuz
08:22 - Balıkesir'de otobüs takla attı: 14 kişi hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Görevden affını isteyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk hakkındaki değerlendirmeniz nasıldır?
ÇOK OKUNANLAR
Balıkesir'de otobüs takla attı: 14 kişi hayatını kaybetti
'Doğalgaz ve elektriğe %40 zam gelebilir'
Toplu sözleşmede hakem kurulu üyeleri belli oldu
Memurların bilmesi gereken güncel kritik bilgiler
'Millet İttifakı, Mehmet Şimşek'e teklif götürdü'
Toplu sözleşmede, ilk aşama komisyon çalışmaları tamamlandı
Faizlerde indirim sonbaharda
İade edilen kamu personeli, maaş kesintisini faizi ile geri alabilir mi?
Ankara-Eskişehir yolunda ulaşıma sel engeli
FETÖ'cüler Başsavcının sözlerini cımbızlayıp algı operasyonu yaptılar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yeşil parmak 1
yeşil kanlı hamam böceği 2
çok gezen mi bilir çok okuyan mı 3
uzun yol yolculuğu 1
mutlu görünmeye çalışmak 2
söğüt 1
sabahın körü 1
perfect english 2
ismini vermek istemeyen izleyici 2
her şey gönlünce olsun 4
SON İLANLAR
TÜSEB noter kurasıyla 15 hizmetli alacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Y.lisans ve Doktora İlanı
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tunceli Hozat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Trabzon Tonya Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sakarya Akbelde İnşaat 4 İşçi Alacak
Konya Doğanhisar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla Turizm 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam