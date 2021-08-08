Yangınların faturası 5,5 milyar TL
|08 Ağustos 2021 07:40
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Ekonomi Gazetecileri Derneği tarafından düzenlenen "Orman Yangınları, İklim Krizi ve Yeşil Yıkama" seminerine katılan Dr. Uygar Özesmi, "Uydu görüntülerinden tespit yapan Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemine göre; son yangınlarla birlikte bu yıl yaklaşık 120 bin hektarlık alan yandı. Yok olan ağaç varlığı, bugünkü değerle 2 milyar TL civarında... Buraları söndürme, soğutma ve yeniden ormanlaştırma maliyetinin ise 3,5 milyar TL olacağı tahmin ediliyor. Toplam maliyet bugün itibarıyla 5,5 milyar TL'ye ulaştı" dedi.
ORMANA SADECE KÜTÜK OLARAK BAKILMAMALI
Orman Sürdürülebilirlik Konseyi'nin Sertifikalandırma Sistemine bakıldığında, 2012-2020 yılları arasında Türkiye'deki sertifikalı orman alanlarının her yıl arttığını ancak toplam orman işletmelerinin sadece yüzde 28'sinin bu sertifikayı almaya hak kazandığını belirten Dr. Uygar Özesmi, "Bu veri, geriye kalan yüzde 72'lik alanların sürdürülebilir işletilmediği anlamına geliyor. Ormanlara sadece kesimlik kütük olarak bakmak yanlış. Çünkü biyolojik çeşitliliğin de korunması gerekiyor. Bu açıdan Türkiye'de sadece 46 koruma alanı var. Bunlar 408 bin 500 hektar alan. Yani yanan alanların sadece 3,4 katı... Önümüzdeki süreçte bu korunan alanları da artırmak gerekiyor" diye konuştu.
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