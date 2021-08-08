Uzmanlar artan klima kullanımına karşı uyardı
Uzmanlar, sıcakların etkisiyle artan klima kullanımına karşı uyarıyor. Dr. Zekai Tarım, "Aşırı soğuk ve kuru havaya maruz kalmak solunum yollarıyla akciğerde enfeksiyon gelişmesine neden oluyor. İdeal sıcaklık 21-23 derecedir" dedi.
|08 Ağustos 2021 08:15
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Sıcak havaların etkisiyle klima kullanımı arttı. Son günlerde klima kaynaklı hastalıklarda artış yaşandığına dikkat çeken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Zekai Tarım
"Aşırı soğuk ve kuru havaya maruz kalınması ve vücut direncinin düşmesi, kolaylıkla üst ve alt solunum yolları ile akciğerde enfeksiyon gelişimine zemin hazırlıyor. Belirtiler Kovid-19 benzerliği nedeniyle sıkıntı yaratıyor"dedi.
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