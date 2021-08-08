Yangın tüplerinin yüzde 14'ü uygunsuz

Son günlerde Türkiye genelinde yaşanan orman yangınlarıyla birlikte bir kez daha gündeme gelen yangın söndürme tüplerine ilişkin denetimler sıklaştırıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yangın söndürme cihazları ile ilgili gerçekleştirilen toplam 601 adet denetimde, ortalama yüzde 14'lük uygunsuzluk oranı tespit edildiğini ve ilgililere toplam 254 bin 925 lira tutarında idari para cezası kesildiğini açıkladı.

Kendisine yöneltilen bir soru önergesine yanıt veren Bakan Varank, yangın söndürme cihazlarının yılda bir kez yerinde genel kontrollerinin ve dördüncü yılın sonunda yangın söndürme ürününün yenilenerek hidrostatik testlerinin yapılması gerektiğini ifade etti. Varank, cihazların periyodik kontrollerinin TS ISO 11602-2 standardına göre, dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip firmalarca yapılmasının ilgili yönetmelikte belirtildiğini söyledi.

255 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Elde ve araba ile taşınabilen yangın söndürme cihazları için dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip firmaların Türk Standartları Enstitüsü'nden TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi almış firmalar olduğuna dikkat çeken Bakan Varank, "Bu firmaların denetimleri bakanlığımızca 2019 ve 2020 yıllarında hem planlı olarak hem de yansıyan münferit şikayetler üzerine gerçekleştirilmiş olup hizmet yerlerinde bulunan uygunsuzluklara ilişkin idari yaptırımlar uygulanmakta ve uygunsuzlukların giderilmesi faaliyetleri sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, 2019-2020 yıllarında gerçekleştirilen toplam 601 adet denetimde ortalama yüzde 14'lük bir uygunsuzluk oranı tespit edilerek, ilgililere toplam 254 bin 925 lira tutarında idari para cezası kesildiğini belirtti.

ZORUNLU STANDART DENETİMİNDE 197 BİN LİRA CEZA

Bakan Varank, yine yangın söndürme cihazlarının Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği kapsamında yer alan zorunlu standartlarına yönelik yapılan denetimlerde de çeşitli uygunsuzlukların tespit edildiğini açıkladı. Varank, "Benzer şekilde bu kapsamda 2019-2020 yıllarında yapılan toplam 1.326 adet denetimde ortalama yüzde 3.8'lik bir uygunsuzluk oranı tespit edilerek ilgililere toplam 197 bin 156 lira tutarında idari para cezası kesilirken, 1.370 adet ürün hakkında ise toplatma kararı verilmiştir" diye konuştu.

İŞYERLERİ BAKANLIĞIN YAKIN TAKİBİNDE

Bakan Varank, "Bakanlığımızca gerçekleştirilen tüm denetimler ürünler ve bu ürünlere dolum/bakım hizmeti veren işyerleri ile ilgilidir. Bu denetimler, söz konusu cihazların kullanıldığı ev, işyeri, fabrika, okul, hastane, otel, yurt gibi binalarda uygun sayıda ve özelliklerde cihaz bulundurma, bunların periyodik muayene ve bakım süreçlerinin takibi, yangına karşı alınması gereken iş güvenliği hususlarını kapsamamaktadır" açıklamasında bulundu.