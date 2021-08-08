Fındık göçü vakaları patlattı

Karadeniz'de bayram dolayısıyla il ve yurt dışından gelen vatandaşlar, çay ve fındık hasat sezonu ile başlayan göçlerle birlikte koronavirüs vakaları yeniden yükseldi. Buna göre Karadeniz Bölgesi'nde 1 Temmuz'dan itibaren vaka sayısında yüzde 400'lere kadar artış yaşanıyor. Geçtiğimiz Kurban Bayramı'ndan bu yana fındık ve çay hasadı için gerek yurt içi, gerekse yurt dışından gelen vatandaşların, tedbirli ve dikkatli olmamalarından dolayı vaka sayılarının büyük ölçüde arttığı vurgulandı.

'REHAVET BU HALE GETİRİYOR'

SABAH'a konuşan Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, şunları söyledi: "Hastanelerimizde yatan hastaların tamamı aşı yapılmamış ya da bir aşı yapılmış vatandaşlarımız. Rehavet ne yazık ki insanımızda var. İnsanlar aşı olduktan sonra 'Ben hasta olmam' dürtüsüyle maskesiz ve mesafesiz hareket ediyorlar. Bu ülkemizde de dünyada da karşımıza çıkıyor. Şehrimizde ciddi bir şekilde aşılama yapılıyor. Biontech ve Sinovac aşısı ile hizmetimizi sürdürüyoruz. Delta varyantı görülme olasılığı Türkiye'de ve Trabzon'da yüzde 80. Artık görülen vakaların hepsini delta olarak kabul etmeye başladık. Bayramdan önce yurt dışından veya yurt içinden bölgemize gelen, çay ve fındık hasat sezonu ile birlikte başlayan göçlerle birlikte bölgemizde vaka sayılarında büyük oranda artış yaşandığı görüldü."