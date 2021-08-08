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Kimliğini kaybetti başına gelmeyen kalmadı

Diyarbakır'da eczacı kalfası olarak çalışan Özcan G. (27) kimliğini kaybedince başına gelmeyen kalmadı. Genç adam İstanbul'a hiç ayak basmamasına rağmen hakkında yürütülen birçok soruşturma bulunduğunu öğrendi. Çeşitli suçları işlediği gerekçesiyle hakkında yürütülen soruşturmalara anlam veremeyen genç adam kendisini ifade etmeye çalışsa da üzerine atılı suçlardan dolayı cezaevine girmekten de kaçamadı.
08 Ağustos 2021 08:42
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Kimliğini kaybetti başına gelmeyen kalmadı

Diyarbakır'da eczacı kalfası olarak çalışan Özcan G. (27) kimliğini kaybetti. Adresine mahkeme evrakları gelen talihsiz adam, hırsızlık, uyuşturucu gibi birçok suçtan dolayı yargılandı. Kendi imkanlarıyla suçluların izini süren Özcan G., kimliğinin Ercan N. isimli bir kişi tarafından ele geçirildiğini ve suç kayıtlarının bu şekilde yapıldığını anladı.

GERÇEĞİ MAHKEMEYE ANLATTI

Hırsızlık, uyuşturucu madde satmak ve kullanmak gibi birçok suçtan dolayı yargılanan genç adam İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakkında açılan uyuşturucu davasında gerçeği mahkemeye anlattı. Kendisinin bu suçlarla ilgisi olmadığını, kimliğinin başka bir kişi tarafından kullanıldığını ve bu nedenle yargılandığını anlatan Özcan G., bilgileri kullanan şahsın cezaevinde bulunduğunu söyledi.

MAHKEMEDE BERAAT ETTİ

Mahkeme cezaevinde çeşitli suçlardan tutuklu bulunan Ercan N.'yi tanık olarak dinleyince gerçek ortaya çıktı. Şüpheli, işlediği bir hırsızlık olayında Özcan G.'nin kimliğini kullandığını ancak uyuşturucu davasında kullanmadığını iddia etti. Şüphelinin daha sonra itiraf etmesiyle mağdur genç uyuşturucu madde kullanmak suçundan hakkında açılan davadan beraat etti.

SUÇ MAKİNESİ

Ercan N.'nin itirafı sonrası mahkeme, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iftira suçu kapsamında suç duyurusunda bulundu. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Özcan G.'nin kimliğini kullanarak suç işleyen şüpheli hakkında 'İftira' suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
Sabah
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