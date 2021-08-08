Sultangazi'de PKK operasyonu: 3 gözaltı
Sultangazi'de yapılan operasyonda yasadışı slogan atan 2 şüpheli ile PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan 1 şüpheli gözaltına alındı.
|08 Ağustos 2021 09:48
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçen Pazartesi yasadışı slogan atan Y.A. ve Z.A. ile sosyal medyada PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan ve 'Ateşin Çocukları'nı övücü nitelikte paylaşım yaptığı tespit edilen A.A.D.'ye yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Y.A ve Z.A çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.A.D tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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