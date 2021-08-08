'Cumhurbaşkanı adaylığı' yorumu: 'Siz olacaksınız' denirse, olunur
|08 Ağustos 2021 09:50
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Orman yangınlarına müdahale sorumluluğuna ilişkin tartışmaya dikkati çeken ve iktidarın bu konuda topu belediyelere atmaya çalıştığı mesajını veren Kılıçdaroğlu, Orman Kanunu'nun, orman yangınlarının söndürülmesine ve koordinasyona yönelik bazı hükümlerini okuyarak, bu anlamda yetki ve sorumluluğun Orman Genel Müdürlüğü'nde olduğuna işaret etti.
Seçimlerde Erdoğan'ın karşısına kimin aday olacağı ve ortak aday konusunda uzlaşma sağlayıp sağlayamayacaklarına ilişkin soruya ise Kılıçdaroğlu, "Sağlanır, niye sağlanmasın" yanıtını verdi. "Ortak aday olmaya talip olup olmadığı"nın sorulması karşısında da CHP lideri, "Cumhurbaşkanlığı onurlu bir görevdir. Elbette talep gelir, 'Evet siz olacaksınız.' denirse, olunur" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, ortak adaylık için Mansur Yavaş ve Ekram İmamoğlu'nun isimlerinin zikredildiğinin anımsatılmasına karşılık da, "Büyükşehir belediye başkanları bir dönem daha devam etmeli. Elbette daha iyi ve daha güzel yerlere gelebilirler" dedi.
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