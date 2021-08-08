Kira gibi aidat ödüyoruz

Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre: Sosyal tesisi, güvenliği olan bir sitede oturmak elbette cazip. Ancak böyle bir yerde ev almadan ya da kiralamadan önce aidat rakamlarını öğrenmenizde fayda var. Bugün İstanbul'da birçok sitede ödenen aidatlar kira rakamlarını yakaladı. Pandemide önlem amacıyla kapalı kalan sosyal tesislere rağmen istenen bedeller arttı. Eva Gayrimenkul Değerleme tarafından yapılan araştırma da aidatlardaki artışı ortaya koydu.

YÜZDE 20 ARTIŞ

Markalı konut projelerindeki aidat artışlarını değerlendiren Eva Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, "2019 yılına kıyasla 2020 yılında yüzde 27'lere varan artış yaşanırken tekil binalarda yüzde 10-15 oranında artışları görüyoruz. 2020 yılı Aralık ayından 2021 Temmuz ayına kadar geçen sürede ise genel olarak ortalama yüzde 20 oranında artış olduğu gözlemledik. İlçe bazında artışlar yüzde 15 ile yüzde 27 arasında değişiyor" diye konuştu.